Le mele sono il frutto del benessere per antonomasia. Fanno bene ai denti grazie all’alto contenuto di fluoro e favoriscono il corretto funzionamento dell’intestino per la presenza di fibre. Inoltre, sono costituite per più dell’80% da acqua e contengono una buona percentuale di vitamina C. Insomma, un toccasana per la salute di tutto il corpo.

Tra gli alimenti che tutti hanno nella propria cucina, possono essere utilizzate in svariati modi e per piatti di ogni genere.

Nessuno immagina in quanti modi si possano utilizzare le mele in cucina

Cotte o crude, le mele sono sempre buonissime. Il primo e semplicissimo utilizzo riguarda la colazione o lo spuntino. Possiamo tagliarne a una a pezzettini da mettere nel nostro yogurt per iniziare la giornata con leggerezza ma anche con una buona dose di energia.

Un altro e classico uso delle mele in cucina è per preparare una torta. Che sia una crostata o una semplice torta margherita con pezzi di mele all’interno e fettine sottili all’esterno per decorare, sarà comunque un successone.

Si pensi poi ai frullati. Il frullato più amato e noto in tutto il mondo è certamente a base di mela rossa e banana. Per dare un tocco di gusto, possiamo sostituire l’acqua con del latte anche di soia o di riso per chi è intollerante al lattosio.

Non solo dolci

Normalmente si pensa che la frutta vada bene soltanto con i dolci o nei dessert. Bé, non è così.

Si pensi all’insalata. La mela si sposa perfettamente con un’insalata a base di valeriana, noci, parmigiano e bresaola.

Se poi la accompagniamo con del pane croccante, il risultato è strepitoso.

Per non parlare del fantastico risotto con mele e speck. Il gusto intenso dello speck risulta mitigato dal sapore acidulo del nostro amato frutto che risalterà il sapore di questo incredibile primo piatto.

Rosse, gialle, verdi o nella variante Pink, tutti i tipi si prestano a tantissimi usi culinari. Nessuno immagina in quanti modi si possano utilizzare le mele in cucina, ma bastano soltanto un po’ di fantasia e di originalità.