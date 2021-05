Nessuno immagina come questo comune elettrodomestico possa aiutarci a togliere l’attak dai vestiti

Il bricolage non è una semplice passione, ma una vera e propria arte che sta appassionando sempre più persone. Complice la pandemia e i tanti mesi passati in casa, il fai da te si è diffuso tra uomini e donne che hanno trovato nella manualità un modo per passare il tempo. In realtà, il bricolage non è solo un passatempo ma ha innumerevoli benefici sul benessere psicofisico. Stimola la creatività, libera da stress e ansie – in molti dicono che “svuota la testa dai cattivi pensieri” -, migliora l’attitudine a risolvere i problemi. Ma non solo. Costruire da sé aumenta l’autostima: la soddisfazione di aver creato qualcosa con le proprie mani, e di conseguenza aver risparmiato, è impareggiabile!

Tra gli innumerevoli strumenti presenti nel regno degli appassionati del fai da te non può mancare la super colla per antonomasia: l’attak! Ma quante volte sarà capitato, inavvertitamente, di sporcare gli indumenti con qualche goccia di attak che proprio non vuole venir via. E il pensiero vola subito alla soluzione più immediata: buttare tutto!

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Nessuno immagina come questo comune elettrodomestico possa aiutarci per togliere l’attak dai vestiti

Ebbene sì, potrebbe sembrare strano, ma per eliminare le macchie difficili di attak dai vestiti dobbiamo far ricorso al freezer. Questa soluzione è particolarmente indicata con i capi colorati o più delicati. Basterà mettere l’indumento in freezer per circa due ore. Passato questo tempo, sarà necessario “raschiare” sulla macchia di attak con la lama di un coltello e poi procedere con il solito lavaggio in lavatrice.

E se il freezer non dovesse bastare, ecco un altro rimedio

Se la macchia di colla non dovesse venire via, un altro rimedio sicuramente efficace è l’acetone, quello usato comunemente per eliminare lo smalto dalle unghie. Basterà mettere dell’acetone su un angolo di un asciugamano bianco – per evitare che stinga – e strofinare direttamente sulla macchia. Se è necessario ripetere l’operazione più volte. Procedere con un lavaggio in lavatrice. Attenzione: per evitare di rovinare i capi, testare l’acetone su una piccola porzione di tessuto non visibile.

Nessuno immagina come questo comune elettrodomestico possa venire in aiuto per togliere l’attak dai vestiti.

Approfondimento

Ecco come far tornare come nuove le giacche di pelle con questo prodotto molto economico a cui nessuno avrebbe mai pensato.