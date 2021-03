Molti cittadini hanno sentito parlare dei prodotti hi-tech ricondizionati ma non hanno mai approfondito l’argomento. Ebbene grazie agli Esperti di ProiezionidiBorsa sfatiamo dei pensieri comuni e capiamo i motivi per i quali nessuno ha mai detto perché i prodotti ricondizionati convengono. Questa settimana è veramente l’occasione giusta perché si svolge, la giornata Nazionale del ricondizionato su iniziativa di TrenDevice e Refurbed.

Scopriamo il ricondizionato

Il prodotto hi-tech subisce un processo di ricondizionamento totale, ritornando allo stato originario. Il dispositivo subisce test rigorosi sia sulla parte hardware che software e i componenti danneggiati vengono sostituiti. Queste apparecchiature, prima di essere rimesse nel mercato, subiscono un processo di igienizzazione.

Acquistare un prodotto ricondizionato ha evidenti benefici: prezzo inferiore rispetto al nuovo tra il 30% e il 40% con tanto di garanzia ed diritto di recesso. L’unico neo è rappresentato da eventuali segni d’usura visibili sull’apparecchio: perciò potrebbe accadere che esteticamente non è perfetto. Inoltre i prodotti ricondizionati hanno una batteria nuova rispetto a prodotti acquistati usati.

Il futuro

Il mercato del ricondizionato sta crescendo velocemente, non solo per evidenti motivi di risparmio rispetto al nuovo oppure per migliori garanzie rispetto all’usato. In questo contesto cresce maggiormente la consapevolezza che scegliere un prodotto ricondizionato genera benefici all’ambiente.

Secondo una stima delle due aziende, uno smartphone ricondizionato permette un risparmio di CO2 medio di 80 chilogrammi. Dunque, acquistare prodotti hi-tech ricondizionati attiva un processo virtuoso coniugando risparmio per i consumatori e salvaguardia dell’ambiente.

Economia circolare in Italia

L’Italia è in vetta alla classifica europea per l’uso efficiente delle risorse impiegate nell’economia circolare. Di fatto la nostra economia ha il maggior valore economico generato per unità di consumo: genera 3,5 euro di PIL per ogni risorsa consumata. Di conseguenza l’Italia segna un minor consumo di materie prime e positivi risultati in tema di riciclo.

Nessuno ha mai detto perché i prodotti ricondizionati convengono

Ora i nostri Lettori hanno le idee più chiare e nell’eventualità di acquistare prodotti hi-tech possono prendere in considerazione anche questo segmento.