Come combinare pera succulenta, barbabietola colorata, chorizo piccante e formaggio manchego burroso?

Lo spieghiamo in una ricetta che nessuno ha mai assaggiato, questa insalata con le pere vivace e invernale è ideale da condividere con gli amici.

Ingredienti per un’insalata inedita

a) 1 kg di barbabietole miste;

b) 200 g di chorizo affettato;

c) 100 g di mandorle intere;

d) 50 g di formaggio manchego, grattugiato;

e) 2 cucchiai di cotognata;

f) 4 cucchiai di aceto di mele;

g) 1 cucchiaio di succo di limone;

h) 1 cucchiaio di olio extravergine di oliva;

i) 1 pera grande o 2 pere piccole sode;

l) una decina di foglie di prezzemolo grossolanamente sminuzzate.

Mettere le barbabietole in una grande pentola d’acqua. Portare l’acqua a ebollizione, coprire e lasciar cuocere a fuoco lento per circa 20-40 minuti, a seconda delle dimensioni delle barbabietole. Usare uno spiedino o un coltellino affilato per verificare che siano tenere al centro (cercando di non infilzarle troppo spesso, altrimenti perderanno il succo nell’acqua).

Scolare le barbabietole e lasciarle raffreddare in uno scolapasta. Quando sono abbastanza fredde da poter essere maneggiate, affettarle grossolanamente.

Ci siamo quasi

Mettere il chorizo in una padella fredda e friggere a fuoco medio fino a renderlo croccante – si dovrebbe raccogliere molto grasso nella padella. Sollevare ed isolare il chorizo con una schiumarola e tenerlo al caldo. Aggiungere le mandorle e friggerle velocemente nella medesima padella, fino a quando diventano dorate sui bordi. Raccogliere con la schiumarola e adagiare su carta assorbente da cucina.

Preparare il condimento facendo sciogliere la cotognata nella padella, col grasso di chorizo, l’aceto e un cucchiaio di succo di limone. Mescolare con un po’ di olio d’oliva e condire.Levare il torsolo e affettare sottilmente la pera, condirla con un po’ di succo di limone per non farla ossidare, quindi disporla su un piatto da portata con le barbabietole, il chorizo e le mandorle. Mescolare insieme al condimento, se si preferisce, coni il condimento a parte. Cospargere con prezzemolo e manchego e servire immediatamente.

Ci sarà stupore fra i commensali, perché nessuno ha mai assaggiato questa insalata con le pere dal sapore spagnoleggiante.