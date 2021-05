Voler rendere felice il nostro cane o gatto è il vero atto d’amore. Perché? Ebbene, perché di per sé non ne ricaviamo niente egoisticamente. Lo facciamo solo per dimostrargli il nostro affetto, senza voler nulla in cambio di conseguenza. Quando ragioniamo con le logiche umane, compiamo spesso delle azioni per il prossimo con l’idea che questa cosa ci possa essere utile. In qualche modo, dopo qualche tempo, sotto altre forme.

Con gli animali questo discorso non vale: ancor prima di tutto loro già ci vogliono bene. Anzi, cercare di dimostrar loro il nostro affetto è quasi una conseguenza del loro amore già profondamente profuso. Tra di noi c’è chi sicuramente cerca di creare dei giochi per stimolare la loro intelligenza. Noi di ProiezionidiBorsa ne abbiamo ideati alcuni, che si possono leggere cliccando qui.

Tuttavia, ci sono altre logiche che noi umani proprio non riusciamo a comprendere a pieno. Eppure, basterebbe seguire l’istinto, anche quello che ci muove nelle nostre azioni quotidiane. E il nostro cane o il nostro gatto ci ringrazierebbe, a suo modo, a vita. Infatti, nessuno fa mai questa cosa ma il nostro cane o gatto ne sarebbe davvero felicissimo.

Il gesto che vale più di mille regali

Alcuni potrebbero pensare che questo gesto sia la classica passeggiata al parco. Ebbene, in parte sì, ma non del tutto. Portare il nostro cane o il nostro gatto a spasso è sicuramente un ottimo atto d’amore. Tuttavia, se lo facessimo esaurire così, sbaglieremmo di grosso. Il segreto è ancora altrove.

Dobbiamo sforzarci di immaginarci nei loro panni. E, a parti inverse, pensare come sarebbe la nostra vita senza nessun contatto con un altro umano. Ecco, la chiave di lettura sta proprio qui. Dobbiamo cercare di fare incontrare al nostro cane o al nostro gatto dei loro simili. Devono, proprio come noi, socializzare per essere felici. Lo abbiamo capito bene noi dopo mesi di lockdown. Cerchiamo di applicarlo anche per i cani o gatti. Ecco perché nessuno fa mai questa cosa ma il nostro cane o gatto ne sarebbe davvero felicissimo.