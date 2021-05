In cucina possono accadere degli incidenti. Alcuni potrebbero essere pericolosi e quindi dobbiamo sempre cercare di prendere tutte le precauzioni necessarie al fine di limitare i danni. Altri, sebbene non siano rischiosi, potrebbero comunque causarci più di un malumore. Come, ad esempio, la rottura di un piatto. Che a pensarci succede veramente spesso, e del resto basta veramente un secondo di distrazione per farcelo scivolare dalle mani. Per questo motivo, anche se sembrerà incredibile, tra poco riveleremo un modo interessantissimo per riutilizzarlo. Infatti nessuno dovrebbe mai buttare i piatti rotti perché incredibilmente possono rivelarsi fondamentali per la cura dell’orto.

Non sempre un disastro

Non tutto il male viene per nuocere. È una frase che abbiamo sentito spesso, ma a cui non diamo sempre la giusta attenzione. In questo caso invece dovremmo, ed eccone un esempio. Infatti quando un piatto di ceramica si rompe, non bisognerebbe considerarlo per forza come un problema o addirittura un disastro. Perché esiste una tecnica che ci permetterà di renderlo utile, e non farlo diventare un altro rifiuto da buttare nella spazzatura. Ecco quale. Infatti nessuno dovrebbe mai buttare i piatti rotti perché incredibilmente possono rivelarsi fondamentali per la cura dell’orto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Un regolatore eccezionale

Nella cura dell’orto dobbiamo fare attenzione a moltissimi fattori. In primis le condizioni climatiche, e dunque le esigenze di ogni pianta in questo senso. Prendiamo ad esempio le piante grasse. Sappiamo infatti che si tratta di una specie non troppo bisognosa di attenzioni, e che si cura con relativa facilità. Eppure ci sono delle situazioni che la mettono in difficoltà, come ad esempio un eccesso di umidità all’interno del vaso e del terreno.

Per questo motivo in tanti consigliano di mettere delle pigne vicino la pianta, o all’interno del vaso, per regolare il tasso di umidità ed aiutarla a crescere meglio. Eppure non tutti sanno che, così come la pigna, anche i cocci di ceramica hanno lo stesso potere e le stesse funzioni. E quindi il piatto rotto non solo non sarà uno scarto, ma si trasformerà in un oggetto molto più che utile. Basterà, sempre con massima attenzione a non tagliarsi, posizionare i cocci in ceramica alla base del vaso o in ogni caso all’interno del terriccio. In questo modo proteggeremo la pianta grassa dall’umidità, permettendole una crescita indisturbata. Provare per credere.