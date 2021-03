Nessuno di noi butterà più i barattoli, ora che sappiamo a cosa possono servire

Oggi vogliamo parlare di riciclaggio. E, in particolare, vorremmo suggerire dei riutilizzi davvero geniali e interessanti dei barattoli di latta. Questi oggetti sono spesso presenti nelle case. Ma, quando terminiamo il loro contenuto, tendiamo a gettarli via. Beh, non c’è cosa più sbagliata! I barattoli possono essere riutilizzati in tanti modi diversi. E ora vogliamo suggerirne uno che potrà tornare utili a tantissimi. Infatti, nessuno di noi butterà più i barattoli, ora che sappiamo a cosa servono!

Come riciclare in modo creativo e geniale un barattolo di latta

Prendiamo il nostro barattolo di latta e osserviamolo per un secondo. Guardando con attenzione, ci renderemo conto che si tratta di un oggetto perfetto per ottenere delle fantastiche decorazioni in rilievo, che potranno abbellire il nostro appartamento in maniera davvero originale! Per realizzare questo oggetto d’arredamento avremo bisogno di:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

1 barattolo di latta;

colla universale;

vernice spray nera;

2 cartoncini;

bottoni;

1 pennello;

acrilico oro.

E ora vediamo cosa dobbiamo fare!

Ecco tutti i passaggi che dobbiamo seguire

Per prima cosa, su un cartoncino, realizziamo delle piccole foglie e incolliamole sul barattolo dove più ci piace. Ora pensiamo ai fiori. Prendiamo dei bottoni e disponiamone 5 alla base e uno al centro, unendoli con la colla universale. Quando saranno fissati, incolliamoli al barattolo di latta e, con la vernice, coloriamoli per dargli un tocco di classe in più. Dopo qualche ora, pensiamo al coperchio del barattolo. Rivestiamolo interamente con il cartoncino e incolliamo al di sopra un fiore di bottoni colorato con dell’altra vernice.

Facciamo trascorrere ancora qualche ora, affinché tutti i materiali si incollino alla perfezione. Quando il tutto sarà asciutto, spruzziamo la vernice spray su tutto il barattolo e, successivamente, coloriamo le zone che più ci piacciono con dell’acrilico oro, usando il pennello. Perciò, nessuno di noi butterà più i barattoli, ora che sappiamo a cosa servono! Le decorazioni saranno davvero bellissime!

Approfondimento

Invece di buttare i cartoni delle uova, dovremmo riusarli in questo modo geniale