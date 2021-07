Regina indiscussa dell’estate, la zucchina è onnipresente sulle tavole italiane. Il gusto delicato e molto versatile ne fanno un ingrediente usato nella preparazione di tantissime ricette. Parmigiane, frittate, fritture, ma anche condimento di paste fredde e calde: sono tantissimi gli impieghi della zucchina in cucina. Ma, molto meno frequente è l’utilizzo della zucchina nella preparazione delle torte.

Nessuno crederà mai che l’ingrediente segreto di questo gustosissimo dolce sia una semplice zucchina

Se l’associazione zucchine e piatti salati è automatica e scontata, molto meno lo è quella con le ricette dolci. In realtà le zucchine si prestano benissimo alla preparazione delle torte. Il loro saporo poco marcato e la loro consistenza acquosa, infatti, conferiscono umidità, fragranza e morbidezza a questo dolce che lascerà tutti a bocca aperta.

Scopriamo insieme quali ingredienti usare per preparare la torta di zucchine

300 gr di zucchine piccole;

250 gr di farina integrale;

100 gr di granella di nocciole;

30 gr di cacao amaro;

3 uova;

200 ml di olio di semi;

250 gr di zucchero;

1 bustina di lievito per dolci;

semi di una bacca di vaniglia;

100 gr di gocce di cioccolato e granella di nocciole per la decorazione.

Procedimento

Prendiamo le zucchine, laviamole e grattugiamole con una grattugia a fori grossi. Strizziamo le zucchine per eliminare l’acqua in eccesso e mettiamo da parte.

Prendiamo una ciotola capiente e versiamo le uova e lo zucchero. Montiamo con una frusta elettrica per almeno 5 minuti o almeno fino a quando non avremo un composto chiaro e spumoso. Aggiungiamo la farina setacciata, un cucchiaio per volta e il cacao amaro. Versiamo l’olio di semi a filo e la granella di nocciole e continuiamo a mescolare. Infine, aggiungiamo la bustina di lievito per dolci e i semi di una bacca di vaniglia. Ora possiamo aggiungere le zucchine precedentemente grattugiate. Mescoliamo e aggiungiamo sulla superficie le gocce di cioccolato e la granella di nocciole. Versiamo in uno stampo per torte di 24 cm.

Informiamo e lasciamo cuocere a 180° per circa un’ora, avendo cura di aggiungere un foglio di stagnola sulla superficie per i primi 30 minuti. Una volta sfornata lasciamo raffreddare. Spolveriamo la superficie con dello zucchero a velo.

Il risultato sarà talmente buono e gustoso che nessuno crederà mai che l’ingrediente segreto di questo gustosissimo dolce sia una semplice zucchina.

