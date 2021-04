Fra non molto la vita riprenderà come prima e con una gran voglia di fare e di girare, soprattutto per recuperare tutto quello che è mancato. Si cercherà di curare di nuovo l’aspetto prendendosi un po’ più cura di sé stessi. Ebbene forse nessuno crederà all’incredibile risposta su cosa gli uomini osservano per primo in una donna.

Aggiustare l’immagine di sé

Quando i grandi maestri dovevano dipingere un quadro rappresentante una figura femminile allora si cercava d’esprimere qualcosa del carattere e della personalità. Fissato bene questo punto poi si pensava anche al resto, cioè al vestito, agli ornamenti, allo sfondo ecc.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Oggi la pittura ha dato spazio alla foto dove ciò che conta in genere è presentare una figura che non mostri difetti. Con le moderne tecniche fotografiche si possono far sparire rughe, cattivi riflessi, punti neri o macchie della pelle. Si può anche modificare la figura così da risultare perfetta.

C’è poi chi fa le cose per davvero e ricorre alla chirurgia plastica per dare più consistenza al seno o per eliminare degli inestetismi. Tutti vogliono apparire belli e anche attraenti.

Nessuno crederà all’incredibile risposta su cosa gli uomini osservano per primo in una donna

A volte però le donne stesse ignorano quale sia la parte del corpo che più di tutte attira l’occhio maschile. Secondo un sondaggio francese ciò che attira gli uomini in una donna è il colore dei capelli. In particolare il colore che attrae di più è quello castano e ancor più se hanno un certo volume. Il castano rende un effetto formale ed elegante per gli uomini.

Il colore biondo attrae il 22% e attira perché ricorda la giovinezza e la freschezza. Il nero corvino interessa al 16% degli uomini, e sembra interessi per la sua sofisticatezza. Meno di tutti attira il rosso, che gli esperti ritengono un colore destinato a scomparire nei prossimi secoli.