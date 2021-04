Non tutti hanno la possibilità di avere un balcone per stendere i lenzuoli.

Non sempre, inoltre, è possibile stenderli all’aperto. A volte non basta lo spazio, a volte piove, a volte fa freddo. Spesso si adottano soluzioni improbabili, perché gli stenditoi non bastano e servono per appendere gli altri panni.

Un lenzuolo asciugato male è una vera noia, puzza e bisogna lavarlo di nuovo.

Nessuno conosce questo semplice trucco per stendere i lenzuoli in casa e asciugarli velocemente.

Non occorre niente di particolare, nessuno strano utensile, né serve fare sforzo o costruire alcunché. Ecco come fare.

Le porte

Proprio così: le porte sono la soluzione. Lenzuoli, tovaglie, federe e coperte bagnate non saranno più un problema.

Basterà aprire l’anta della porta e adagiarci sopra il lenzuolo, avendo cura che sia ben disteso da entrambi i lati.

L’unica accortezza che si deve avere è assicurarsi che la superficie superiore dell’anta non sia polverosa. Quindi prima di stendere il lenzuolo, è meglio dare una passata con la spugna.

In questo modo il tessuto si asciugherà molto velocemente. Innanzitutto, perché si trova in un ambiente riscaldato, secondo perché il continuo spostamento d’aria, aiuta l’asciugatura.

Si possono utilizzare anche le ante dei grossi armadi con questa finalità.

Si potranno fare più lavatrici in un giorno e lavare quanti lenzuoli si vorranno. Basta assicurarsi che per ogni lenzuolo o tovaglia ci sia almeno una porta. Nel giro di 24 ore sarà tutto asciutto.

Accortezze

Come detto sopra, bisogna innanzitutto assicurarsi che le ante siano pulite.

La parte superiore special modo, dove spesso si accumula molta polvere.

Un altro accorgimento da avere è quello di non scegliere le porte della cucina e del bagno: odori forti e troppa umidità non vanno assolutamente bene.

Detto ciò, buon lavaggio.