A tutti capita di avere un periodo particolarmente stressante durante il quale l’ansia e la stanchezza si fanno sentire più del solito. Queste sono sensazioni totalmente normali e comuni. Il problema è che questo genere di sentimenti portano inevitabilmente ad avvertire continui mal di testa che non ci permettono di vivere bene la giornata. Ma, per fermarli, potremmo ricorrere ai vecchi e cari rimedi della nonna. Infatti, nessuno conosce questo metodo semplicissimo per far passare il mal di testa in un lampo e a suggerirlo è proprio la scienza.

Questo rimedio della nonna sembra aver trovato conferma proprio nella scienza

C’è un rimedio casalingo, conosciuto da moltissimi e trasmesso dalle vecchie generazioni, che sembra davvero efficace contro il mal di testa. Stiamo parlando di una soluzione che probabilmente non tutti conoscono, ma che si dovrebbe assolutamente provare. Quando si avverte un’emicrania causata da stress, la cosa da fare è solamente una. Mettere una matita tra i denti. E a confermarlo, in questo caso, è uno studio davvero molto interessante. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Lo studio sosterrebbe la validità di questo rimedio casalingo molto antico

A evidenziare quanto questa soluzione casalinga sia efficace è la specialista in cefalee Jane Leonard. La studiosa ha, infatti, reso nota l’efficacia di questo rimedio. La dottoressa ha spiegato che quando mordiamo un oggetto, stanchiamo il muscolo che va dalle tempie alla mascella. Mettere invece una matita tra le due arcate dei denti, senza stringerla troppo, rilasserebbe proprio questo muscolo, riducendo di rimando il dolore che sentiamo. Perciò, se dovessimo sentirci sotto pressione e avvertire tensione intorno al capo, da oggi sappiamo assolutamente cosa dovremo fare! Ci basterà trovare una matita e il dolore passerà! L’unica nota negativa è che questo metodo funziona solo con emicranie causate da nervosismo e ansia. Per altre cause, dovremo affidarci a rimedi diversi.

