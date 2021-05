Molto spesso non sappiamo come fare per proteggere e pulire le superfici dei mobili più belli. Soprattutto per i tavoli che vengono sottoposti tutti i giorni a numerosi incidenti. Sui tavoli si mangia, si appoggiano diversi oggetti di materiali diversi. Si rischia spesso di appoggiare qualche pentola o tazza calda e lasciare una macchia di bruciato. Altre volte si graffiano o si macchiano molto semplicemente.

Come fare allora se abbiamo già provato con tovaglie cerate ma proprio non ci piacciono? O con tovaglie autoincollanti di plastica che creano bolle di aria e risultano antiestetiche? Nessuno conosce questo metodo per proteggere definitivamente il legno da graffi e accumulo di polvere.

Proviamo ad utilizzare un metodo che conoscono in pochi ma è efficacissimo

Il salvatavolo in copoliestere è un tappetino con una struttura rigida flessibile di uno spessore di 1,2 mm. È una sorta di tappetino trasparente super sottile che non si vede neanche.

Serve appunto per proteggere le superfici e permetterci di utilizzare il nostro tavolo continuando a valorizzare la bellezza del legno. Questo ovviamente vale anche per superfici di altri mobili. Ciò nonostante, è concepito principalmente per i tavoli di forme e misure diverse, eventualmente anche di altri materiali.

Il costo è medio alto, ma ovviamente dipende dalle dimensioni della superficie da proteggere.

Altre soluzioni più economiche che si possono adattare anche a mano

Nessuno conosce questo metodo per proteggere definitivamente il legno da graffi e accumulo di polvere. Un’alternativa sono le pellicole adesive che si acquistano facilmente su internet. Sono meno costose, sicuramente anche per un grande tavolo la spesa non sarà superiore ai 50 euro.

Si possono ritagliare manualmente per adattarle alle misure che ci servono. L’unico inconveniente è che l’applicazione può risultare difficile e si rischia la creazione di bolle d’aria. Il risultato estetico non sarà quindi dei migliori. Sicuramente sarà più facile mantenere tavoli e mobili puliti e liberi dalla polvere, utilizzando questo infallibile metodo che abbiamo descritto in questo articolo.