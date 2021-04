I biscotti sono ottimi da gustare a colazione ed eccellenti spezza fame. C’è chi riesce a farli con le proprie mani e chi invece sceglie quelli in commercio. In entrambi i casi è fondamentale mantenerne la fragranza. Ebbene nessuno conosce questi 2 trucchi semplicissimi per conservare i biscotti ed averli sempre freschi e fragranti.

I segreti che andiamo a suggerire valgono tanto per i biscotti freschi che per quelli secchi.

Il segreto sta nel mantenere i diversi tipi di biscotti con la giusta umidità. Dunque quelli morbidi contengono molto zucchero, più grezzo che bianco, montato con il burro. Per conservare la tenerezza il trucco consiste nel riporli con una fetta di pancarrè, in una scatola o ancor meglio in un contenitore ermetico. Vediamo perché questa tecnica è efficace. Lo zucchero assorbe l’umidità. Dal canto suo il pane rilascia nell’aria l’umidità che contiene. Questo il motivo per cui il pane quando è lasciato all’aperto si indurisce in breve tempo. Ebbene unendo questi due ingredienti nello stesso contenitore il pane cede l’umidità ai biscotti mantenendone dunque intatta la fragranza.

Diverso quello che accade ai biscotti secchi. Questi, lasciati all’aperto, perdono velocemente consistenza e si ammorbidiscono. Inoltre, se mal conservati questo tipo di biscotti acquista velocemente un orribile sapore di stantio. Per evitare che tutto ciò accada, basterà semplicemente riporli ben chiusi in un contenitore ermetico o in una scatola di latta. In questo modo i biscotti, non entrando in contatto con l’umidità dell’aria, manterranno la giusta consistenza.

Se i biscotti sono fatti in casa è fondamentale che siano completamente raffreddati prima che vengano riposti. Se decorati devono essere anche totalmente asciutti. Si possono riporre singolarmente in piccole buste di plastica per alimenti e conservati in contenitori ben chiusi.

Inoltre è bene non mettere nel medesimo contenitore biscotti dai gusti diversi. Se ne abbiamo ad esempio alcuni al cioccolato non vanno conservati insieme anche se hanno la stessa consistenza. Questo per evitare che si perdano le caratteristiche di gusto.

Difatti, nessuno conosce questi 2 trucchi semplicissimi per conservare i biscotti per averli sempre freschi e fragranti.

