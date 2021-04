Quando si parla di dolciumi e pasticceria, si pensa ad alimenti sempre troppo calorici.

Nella maggior parte dei casi è vero, ma è possibile godersi una bella fetta di torta, anche se si è a dieta.

E a prescindere dai chili di troppo, gustarsi un dolce più digeribile è sempre meglio.

Oltretutto, quante volte sarà capitato di aver voglia di preparare una torta e non avere burro, uova e zucchero?

Da adesso è possibile, anche senza questi classici ingredienti.

Per di più questa preparazione è vegana.

Nessuno conosce questa semplice ricetta per fare una torta di gran gusto senza uova, burro e zucchero.

Ecco come fare.

Ingredienti

a) 2 tazzine di olio di semi di girasole;

b) 2 tazzine di miele;

c) 300 gr di farina 0;

d) 4 tazzine d’acqua;

e) 1 bustina di lievito per dolci;

f) 2 mele.

Procedimento

Fare questa torta è semplicissimo.

Prendere un recipiente e unire l’olio di girasole, 1 tazzina di miele, la farina, l’acqua, il lievito e mescolare bene, fino ad ottenere una consistenza cremosa.

Sbucciare le mele e grattarne una nell’impasto.

Dopodiché oliare e infarinare una teglia da forno e versarci il preparato.

Fatto ciò, grattare l’altra mela sulla superficie del dolce, avendo cura che sia ben distribuita.

Concludere ricoprendo il tutto con il restante miele, versato a filo.

Cuocere in forno a 180 gradi, per un’ora.

Appena cotta, farla stemperare e poi assaggiarla.

Gli scettici non potranno credere che una simile bontà sia vegana.

Se non si avessero le mele, si potrebbero sostituire con 2 limoni o 2 arance.

In questo caso, si utilizza il succo per aromatizzare la miscela iniziale e le scorze per la superficie.

Il risultato sarà altrettanto ottimo.

Da adesso non più.

Buona colazione e buona merenda.