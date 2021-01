Al tempo delle nostre nonne esisteva la crema bianca da preparare per mangiare accompagnata con un po’ di pane, oppure da mettere all’interno come strato goloso della torta margherita. Oggi le possibilità sulle creme sono alla portata di tutti, come la Chantilly e la crema pasticcera, la crema al mascarpone o al latte e ancora altre. Ma quella della nonna ha un sapore antico che ci sorprenderà. Ecco perché nessuno conosce questa ricetta segreta della nonna della crema bianca mandorlata.

Ingredienti

½ litro di latte;

130 gr di zucchero;

½ litro di panna;

½ limone in scorza grattugiata;

200 gr di mandorle dolci;

6 uova.

Preparazione della crema bianca mandorlata

In un tegame si mettono il latte e la panna e si sistemano sul fornello a fuoco lento per far ridurre l’insieme, girando un po’ con una frusta. Aggiungiamo anche un po’ di scorza di limone grattugiata e lo zucchero. Continuiamo a mischiare con l’aiuto di una frusta. Appena la crema ispessisce si toglie dal fuoco.

Nel frattempo si mettono a bagno in acqua tiepida le mandorle dolci. Quando sono rinvenute, si asciugano con un panno pulito e si triturano finemente oppure si pestano nel mortaio.

Si prendono le uova e si rompono versandole intere un per una nel composto che deve essere ancora tiepido, si gettano anche le mandorle e si rimesta tutto per bene.

Si prende il composto e lo si passa nel setaccio a trama fine. Poi lo si versa in uno stampo imburrato e si mette a cuocere a bagnomaria il tempo necessario. Si toglie dal fuoco e si lascia raffreddare il tutto nello stesso stampo.

È il momento di rovesciare lo stampo con cura sul piatto di portata, e si serve la crema mandorlata per essere consumata.

Una crema di una bontà e di un profumo unici.

