La ciambella è un classico dolce americano, proprio come la buonissima cheesecake di cui abbiamo già svelato la ricetta light, in un articolo precedente.

Le ciambelle sono particolarmente buone, perché soffici e talvolta colorate, come quelle che abbiamo imparato ad amare grazie ad Homer Simpson. Ed è forse grazie a “I Simpsons”, se pian pianino le ciambelle sono entrate nell’immaginario anche di noi italiani. Tanto è vero che è molto facile trovarle, più o meno fresche, al bar o nei supermercati.

Eppure, nonostante ciò, nessuno conosce il vero motivo per cui tutte le ciambelle escono con il buco.

Le origini

L’origine delle ciambelle, proprio così come noi le conosciamo, è abbastanza nota, anche se la storia sembra essere più antica. Infatti, si dice che la ricetta originale sia stata sviluppata in Olanda, finché i coloni olandesi non l’hanno esportata in America nel XVII secolo.

Nella tradizione olandese, però, le ciambelle non avevano il buco! Erano delle semplici palline di pasta zuccherata, che friggevano nel grasso di maiale.

Quando e perché comparvero le ciambelle con il buco?

Forse nessuno conosce il vero motivo per cui tutte le ciambelle escono con il buco, ma è più banale di quel che si pensi.

In realtà, il buco nasce per un’esigenza pratica e per risolvere un problema che non rendeva le ciambelle così buone. Infatti, la seccatura era proprio quella di dover mangiare un dolce che all’esterno risultava ben cotto, ma che all’interno rimaneva crudo.

Fortuna vuole che un giorno, ad un marinaio americano di nome Hanson Crockett Gregory, venne in mente l’idea geniale di farci un buco prima di cuocerle. O almeno, questo è quello che, ormai ottantacinquenne, dichiarò ad un giornalista.

Da quel momento in poi egli divenne famosissimo e l’opinione pubblica credette fin da subito alla sua versione. Fatto sta che non è da escludere che furono proprio alcuni panettieri ad apportare questa modifica, anche consapevoli del noioso problema.

Probabilmente decisero di creare un buco così da essere in grado di cuocere le ciambelle in maniera più omogenea.