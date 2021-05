Con il cambio di stagione si modificano anche tantissime abitudini e azioni proprie delle nostre giornate. Soprattutto poi quando si tratta del passaggio dai mesi freddi e ventosi a quelli più caldi e soleggiati. Difatti tutti quanti, in questi mesi, si stanno preparando ai grandi cambiamenti che ogni anno molti di noi aspettano con impazienza. Quest’ultimi non riguardano soltanto i vestiti dentro l’armadio ma anche, ad esempio, il cibo che andremo a mettere in tavola, nonché le piante che potremo coltivare nell’orto.

Il giusto periodo

Come ben sappiamo infatti qualsiasi ortaggio deve essere piantato e coltivato nel periodo giusto. Ovvero nella stagione che più gli permetterà di avere le condizioni ideali per crescere in salute. Oltre però a considerare sempre il periodo più adatto per coltivare una determinata pianta, nella cura dell’orto ci sono altre cose di cui non possiamo fare a meno di considerare. Come ad esempio quella di cui parleremo nel prossimo paragrafo, in particolare in relazione alla pianta di melanzane. Vediamo infatti come mai nessuno conosce il segreto per proteggere veramente la pianta di melanzane e vederla crescere sempre più florida e rigogliosa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Una compagna fedele

Sono ahimè tante le cose che potrebbero andare storto quando ci prendiamo cura autonomamente del nostro orto. Senza dubbio gli eventi che tutti scongiurano maggiormente sono quelli legati agli attacchi parassitari, responsabili spessissimo di infezioni con conseguenze mortali per le piante. Bene, a tal proposito, andiamo a scoprire come difendersi proprio da questi nemici. Dunque ecco perché nessuno conosce il segreto per proteggere veramente la pianta di melanzane e vederla crescere sempre più florida e rigogliosa.

Per quanto sia sconosciuto infatti esiste un metodo per difendere la melanzana dagli attacchi di parassiti e insetti. E ciò consiste nel posizionarle accanto quella che potremmo definire come una compagna fedele, anzi fedelissima. Ovvero la menta. La menta riesce nell’intento di tener lontani i crisomelidi, nemici giurati di moltissime piante, tra cui ovviamente anche la melanzana. Mettendole accanto la menta dunque, riusciremo nell’intento di prevenire il pericolo numero uno, ovvero gli attacchi frequentissimi di questi insetti. Evitando così un’infezione che avrebbe altissime possibilità di far morire la nostra pianta di melanzane.