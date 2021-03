A qualsiasi donna sarà capitato di ritrovarsi in un determinato periodo dell’anno con capelli che si spezzano ed unghia fragili senza saperne esattamente il motivo.

In articoli precedenti sono stati forniti degli utili consigli su come far allungare i capelli velocemente, dar loro nuova luce. Sono state anche fornite delle indicazioni su come risolvere il problema della fragilità delle unghia.

Molto probabilmente all’origine del problema di unghia e capelli fragili, vi è una scorretta alimentazione, per questo motivo consigliamo sempre di porre attenzione ad essa. Il nostro corpo grazie al cibo che gli forniamo ricava i nutrienti, le vitamine e gli oligoelementi necessari per stare bene.

Dunque, se la nostra alimentazione è poco equilibrata sarà difficile avere un aspetto splendente e sano.

Con questa mini guida noi di ProiezionediBorsa, vogliamo svelarvi che nessuno ci pensa ma questi sono gli alimenti segreti per rinforzare unghia e capelli.

Vediamo insieme quali sono, dopo questa scoperta sarà difficile farne a meno.

Noci

Sveliamo il primo dei tre alimenti segreti per rinforzare unghia e capelli: le noci. Ancora una volta parliamo degli aspetti positivi della frutta secca, essa ci viene in soccorso per la cura dei nostri capelli e delle nostre unghia. Le noci, le mandorle, i pistacchi, contengono tutte le sostanze che servono per irrobustire i nostri capelli e le nostre unghia.

Le sostanze a cui ci riferiamo sono: il magnesio, il potassio, l’omega-3 ed altre vitamine che donano nuova vita ai capelli e alle unghia. Consigliamo di utilizzare la frutta secca nelle insalate poiché anche le verdure sono benefiche per il nostro organismo. Se lo preferiamo possiamo consumare la frutta secca, senza esagerare, come snack pomeridiano.

Salmone

Per chi ama il pesce, ecco qui il secondo alimento tinto di rosa: il salmone. Il salmone oltre ad essere particolarmente gustoso è ricco di omega-3, vitamina B12, vitamina D e ferro. Il salmone è perfetto perché rende sia le unghia che i capelli forti e dona al capello una nuova luminosità. Oltre al salmone per migliorare l’aspetto delle nostre unghia e dei nostri capelli possiamo consumare anche lo sgombro.

Prezzemolo

Ultimo dei nostri alimenti segreti è il prezzemolo, quest’erba la possiamo trovare ovunque in casa, al supermercato, al mercato di frutta e verdura. Siamo certe che non mancherà mai. Pochi sanno che il prezzemolo è ricco di calcio, fosforo, potassio, magnesio ecc. Il prezzemolo agisce come elemento antiossidante nel nostro corpo e per questo risulta ideale per rinforzare le nostre unghia e capelli. Abbiamo visto che nessuno ci pensa ma questi sono gli alimenti segreti per rinforzare unghia e capelli consultiamo altri articoli di ProiezionidiBorsa per saperne di più.