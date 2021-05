Con la primavera, è arrivato il momento di dedicare tanto tempo ad orto e giardino. Per farlo, dobbiamo capire quali sono i migliori ortaggi da piantare a seconda del posto in cui abitiamo e del periodo dell’anno.

Il fatto è che c’è tanto da imparare, e tante cose da fare in precisi momenti. Ad esempio, come preparare la migliore terra per coltivare? Abbiamo recentemente risposto a questa domanda consigliando un grandioso metodo per preparare un orto biodinamico.

E poi, ci sono i lavori di manutenzione, che non possiamo saltare se vogliamo avere a fine stagione dei grandi ortaggi da mettere in tavola. Per cui facciamo attenzione, nessuno ci pensa ma entro fine maggio dobbiamo fare questi fondamentali lavori nell’orto.

Il momento di diradare un po’

Nei mesi scorsi abbiamo piantato una grande quantità di piantine diverse, e per ciascuna di queste abbiamo seguito regole ben precise. Ad esempio, abbiamo cercato di piantarle alla distanza giusta. Tuttavia, anche quando facciamo molta attenzione può darsi che compiamo qualche errore.

Maggio è quindi il mese perfetto per controllare a che distanza stanno crescendo i germogli, e se sono troppo vicine si cerca di rimediare. Infatti piantine troppo vicine rischiano di rubarsi il nutrimento a vicenda e di impedire una buona crescita.

Quindi, bisogna rimuovere alcuni germogli e recuperare le distanze che ciascun ortaggio richiede.

Attenzione al peggior nemico dell’orto

Quando si tratta di orto e giardino, sappiamo che ci sono tanti nemici animali e vegetali che possono danneggiare il nostro verde. Tra questi, il peggiore di tutti è probabilmente rappresentato dalle erbacce. Per cui vediamo di tenere l’orto il più pulito possibile da queste pericolose erbe infestanti.

Questo è probabilmente il miglior mese per fare questo lavoro, perché il sole inizia a splendere molto forte e quindi facilita la crescita delle nostre piante. E dunque, bisogna rimuovere ogni impedimento che ci impedisce di godere di questo bel tempo, eliminando le erbacce.

Nessuno ci pensa ma entro fine maggio dobbiamo fare questi fondamentali lavori nell’orto. Affrettiamoci e vedremo una crescita ricchissima.