Il congelatore è uno di quegli elettrodomestici che non potrebbero assolutamente mancare nelle nostre case.

Con la vita frenetica che un po’ tutti conduciamo, infatti, è quasi impossibile fare la spesa tutti i giorni. Ecco, quindi, che un po’ tutti ci organizziamo allo stesso modo. Ossia spesa fatta all’ingrosso in un determinato giorno, così da avere in casa tutto l’occorrente quando si rientra la sera.

E se non ci siamo ricordati di scongelare il cibo per tempo, questo non è un problema, perché oggi giorno esistono rimedi per farlo al momento.

Pensiamo al forno a microonde che un po’ tutti ormai hanno in casa. Oppure ai tanti rimedi della nonna come quello di mettere il prodotto congelato in acqua bollente.

Quando parliamo della carne però il discorso cambia. Questo perché molti pensano che se congelata non si possa cucinare prima dello scongelamento totale, che ovviamente potrebbe avvenire solo tenendola fuori dal freezer per diverso tempo. Ebbene, questa è una credenza sbagliata che va assolutamente sfatata.

Nessuno ci pensa eppure è questo il modo migliore per cucinare la carne congelata

Molti, anche i professionisti del settore, sono soliti mettere in padella, nella pentola o in forno la carne ancora dura di freezer.

Anzi i sostenitori di questa metodologia, ritengono che così facendo, questo alimento conservi volume e proprietà nutritive. Ottenendo comunque un ottimo risultato a fine cottura per quanto concerne sia il gusto che la morbidezza.

L’importante è adottare degli accorgimenti

Un pezzo di carne per fare l’arrosto, come anche il roast beef può essere congelato per intero. Al contrario, filetti, macinati, bistecche, hamburger ecc. devono essere divisi in porzioni. Prima del congelamento, quindi, è fondamentale adottare delle accortezze, per evitare che si congelino in blocco.

Per ovviare a questo inconveniente, i singoli pezzi vanno predisposti su vassoio appena unto di olio di semi di girasole, senza utilizzare alcun involucro, e messi dunque in freezer. Se non abbiamo spazio, ovviamente una volta congelati, i pezzi di carne si staccheranno facilmente dal vassoio. A quel punto potremmo metterli tutti insieme in una busta di congelamento.

All’occorrenza non sarà assolutamente necessario aspettare che la carne si scongeli.

Una volta prelevata dal freezer, se è ricoperta di ghiaccio, basterà passare la carne sotto l’acqua corrente e pulirla con un canovaccio.

Fatto questo possiamo passare tranquillamente alla cottura.

Quindi se dobbiamo preparare un lesso, metteremo la carne direttamente nell’acqua bollente.

Se invece dobbiamo optare per una cottura al forno, la utilizzeremo come facciamo con la carne fresca, allungando però i tempi di cottura.

Se infine scegliamo la griglia, in questo caso la carne va riposta su quest’ultima appena prelevata dal freezer. Quindi senza attendere che cominci a dare acqua.

Solo se presenta ghiaccio in superficie, adopereremo il trucchetto descritto sopra del passaggio veloce sotto l’acqua corrente con successiva asciugatura con canovaccio. Subito dopo metteremo a cuocere.

Niente panico quindi se si rientra a casa la sera e ci si ricorda di non aver scongelato la carne. Perché abbiamo visto che non è affatto necessario aspettare lo scongelamento. Infatti, nessuno ci pensa eppure è questo il modo migliore per cucinare la carne congelata.

