Le patate sono uno degli alimenti immancabili nelle nostre cucine, si abbinano bene ad ogni tipo di pietanza e si possono cucinare in diversi modi.

Per chi non lo sapesse, le patate sono ortaggi che crescono anche nei paesi freddi ma, una volta cresciute, non resistono alle basse temperature.

Nessuno ci crederà ma tutti abbiamo sempre sbagliato a conservare finora le patate in questo modo ed è ora di cambiare.

Ecco la spiegazione

Dobbiamo sapere che quando le patate, sono conservate a temperature molto basse, una buona parte degli amidi che contengono sono trasformati dal freddo in zuccheri.

Così facendo, i nostri tuberi avranno un sapore sgradevole e dolciastro, finendo così per marcire molto in fretta.

Inoltre, se decidiamo poi di friggerle, probabilmente rilasceranno una sostanza chiamata acrilamide, che può rilevarsi dannosa per il nostro organismo.

Ricordiamoci che le patate devono essere conservate preferibilmente in un luogo dove la propria temperatura sia pari a quella dell’ambiente circostante.

Qualcuno di noi potrebbe averle ancora in frigo ma bisogna sapere che non dobbiamo buttarle, bensì riporle in un posto che sia buio e asciutto.

Sarebbe consigliato metterle in una cassetta di legno, possibilmente protette da un sacchetto di carta che così riuscirà ad assorbire l’umidità.

Manteniamole lì posizionate per qualche settimana, per far sì che trascorra il lasso di tempo necessario agli zuccheri per tornare amidi.

È fondamentale sapere che le patate non vanno assolutamente consumate quando sono verdi e neanche quando iniziamo a vedere spuntare dei germogli.

Se accade, possono anche rilevarsi dannose, non dovremo fare altro che buttarle per la nostra sicurezza e salute.

Invece, se le patate sono cotte, si possono conservare in frigo per qualche giorno, così come facciamo anche con altre verdure.

Può succedere che tendano ad annerirsi, ma questo è causato solo dall’ossidazione.

Dovremo però consumarle presto perché il frigo non è un ambiente sterile, la presenza di acqua favorisce la formazione di microrganismi dannosi per la salute.