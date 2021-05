Chissà quante volte girando per strada di notte con gli amici c’è venuta voglia del classico pezzo di rosticceria notturna che richiama un po’ lo spuntino di mezzanotte.

C’è chi preferisce il pezzo di rosticceria chi qualcosa di dolce e chi, invece, ha voglia di una cosa sfiziosa come un bel pezzo di pizza. Ecco che allora si parte alla ricerca del bar aperto a quell’ora andando in giro per soddisfare quel languorino.

Purtroppo, può capitare di non trovarlo aperto e allora come fare? Sarebbe bello trovare un distributore come quando se ne cerca uno per le sigarette.

Bene, nessuno ci crederà ma in Italia è finalmente arrivato il distributore automatico della pizza e si trova nella meravigliosa città di Roma.

Sì, esiste un vero e proprio distributore di pizze. È disponibile ventiquattro ore su ventiquattro per chiunque volesse mangiare un pezzo di pizza senza dovere per forza andare nel bar di turno.

Quali pizze sono disponibili e il prezzo

Il distributore, chiamato Pizza Mr. Go, è sito vicino Piazza Bologna in via Catania numero 2 a Roma e ha una discreta varietà di scelte. È possibile selezionare a qualsiasi ora di qualsiasi giorno queste pizze: quattro formaggi, salame piccante, pancetta e ovviamente la classica margherita. Il costo?

Semplicemente, a seconda della scelta, il prezzo oscilla tra i 4,50 e i 6 euro. Inoltre, è anche presente un distributore automatico di bevande per completare il proprio menù. Ci si può chiedere però se non sia una pizza surgelata che viene semplicemente riscaldata in un forno dentro il distributore.

Qui è la grande sorpresa. Infatti, non è surgelata ma bensì cotta al momento. In sostanza non è come avviene nei classici bar per turisti ma bensì sono delle pizze espresse e, appunto, cotte al momento.

Bastano solo tre minuti per la preparazione

Il panetto di pizza, infatti, non è preparato prima e poi fatto lievitare ma è miscelato in quel momento usando acqua, lievito disattivato e farina. Nel distributore è presente un oblò attraverso cui è possibile controllare come procede l’impasto con farcitura e cottura in modo tutto automatizzato.

Basteranno solo tre minuti e la pizza espressa sarà pronta. Sembra incredibile e nessuno ci crederà ma in Italia è finalmente arrivato il distributore automatico della pizza e si trova nella meravigliosa città di Roma.