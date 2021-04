Avere la casa perfetta è un po’ come fare la spesa: tutti sanno cosa vuol dire ma in pochi mettono in pratica i buoni consigli. Per quanto riguarda la spesa, Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo rivelato il segreto di chi riesce a farla con meno di 40 euro a settimana. Per la casa in ordine, invece, vogliamo parlare delle marachelle dei nostri piccoli bambini. Nessuno ci crederà ma basta uno spalaneve per avere la casa ordinata e perfetta

Il problema che abbiamo con in bambini piccoli

I bambini sono pezzi del cuore direbbe il poeta napoletano. Ebbene, pezzi di cuore che però spesso ci rendono la vita complicata. Basta pensare a quando lasciano la loro stanza completamente in disordine per via dei mille giochi che non mettono a posto. E, dopo averli sgridati, ci dobbiamo pensare noi.

Il tempo da usare e quando farlo

Di solito, per questo genere di lavori domestici, non possiamo aspettare una settimana. Se è vero che per pulire il soggiorno o il bagno basta una passata ogni sette giorni, questo non vale quando abbiamo dei bambini. La loro camera può trasformarsi in un disastroso disordine se non andiamo a mettere a posto ogni due giorni. Quindi, abbiamo bisogno di molto più tempo per sistemare tutto.

La soluzione definitiva

Ebbene, se prendiamo in considerazione tutto ciò che abbiamo detto finora ci verrebbe voglia di chiamare una signora delle pulizie. Il problema è che, da una parte, non tutti possono permettersi questa spesa e, dall’altra, invece, abbiamo una soluzione.

Se vediamo che i nostri piccoli bambini lasciano i giochi sparsi ovunque in casa, dobbiamo capire di che materiale sono fatti. In primo luogo dobbiamo andare a riporre manualmente i giochi più delicati. Sono magari quelli fatti in metallo o vetro.

Quando, invece, abbiamo a che fare con i giochi in plastica, la nostra vita può davvero migliorare e cambiare. In particolare, avendo a disposizione delle grandi scatole in cui riporli, possiamo andare in cantina a prendere il nostro spalaneve.

In questo modo, “spalando” i giochi tutti insieme, accorciamo notevolmente il tempo necessario a mettere tutto a posto. Nessuno ci crederà ma basta uno spalaneve per avere la casa ordinata e perfetta.