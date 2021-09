Molto spesso ci capita di tenere in dispensa degli alcolici, ma di aprirli solo nel momento in cui riceviamo delle visite. Se i nostri ospiti non finiscono il contenuto delle bottiglie però ci ritroviamo a doverle bere per forza oppure a buttare via. Se non abbiamo voglia di optare per queste due opzioni, non c’è però da disperare. In effetti ci sono svariati modi per riutilizzare questo genere di bevande. Per questo oggi facciamo un esempio in merito. Infatti nessuno butterà più via la birra calda e sgasata, ecco dei modi geniali per riutilizzarla. Vediamo insieme come possiamo combattere lo spreco alimentare e utilizzare al massimo tutto ciò che abbiamo in frigo o in dispensa.

Nessuno butterà più via la birra calda e sgasata, ecco dei modi geniali per riutilizzarla

Partiamo dalla soluzione più ovvia, ovvero riutilizzarla in cucina. La birra infatti è perfetta da utilizzare per insaporire i piatti a base di carne, soprattutto quelli a cottura lenta come gli stufati o gli spezzatini. In alternativa la si può usare per creare una pastella con cui guarnire e friggere pesce e verdure. La si può anche usare in quantità minima per rendere più morbido l’impasto delle crepes sia dolci che salate.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Altrimenti, si può anche riciclarla per le pulizie di casa. È un’idea semplice e anche economica per lucidare i propri mobili in legno. Infatti è un’ottima sostituta della ben più costosa cera d’api. Certamente si sentirà un odore un po’ più pungente ma l’effetto sarà lo stesso. Infine questa bibita può fungere anche da smacchiatore se mescolato con l’acqua gassata. Può togliere infatti le macchie più ostinate. L’unica accortezza da tenere a mente, anche in questo caso, è attuare un buon risciacquo per rimuoverne l’odore.

In ultimo, un siero di bellezza per la salute della propria chioma

Infine sembra incredibile, ma la birra è anche una valida alleata per il benessere dei propri capelli. Se la si applica infatti pare che possa dare lucentezza e volume alla chioma. Basta infatti versarne una piccola quantità sul cuoio capelluto e massaggiare con i polpastrelli. Dopo avere atteso circa 5 minuti procedere con un risciacquo abbondante e procedere con la propria normale routine. Preferire se possibile però uno shampoo neutro. Se invece si desidera avere un effetto che esalti i propri riflessi biondi allungare il tempo di posa a 15 minuti.

Approfondimento

Il metodo a cui nessuno ha mai pensato per riutilizzare il vino in cucina con delle gustose ricette