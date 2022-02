Nella vita di tutti i giorni, ci troviamo spesso davanti a oggetti con cui non sappiamo cosa fare. Alcuni, come i vecchi giocattoli, i vinili e i cd, possiamo rivenderli e magari ricavarci una bella sommetta. Altri, invece, li facciamo finire direttamente nel cestino. È il caso dei tappi di birra in metallo, un oggetto che all’apparenza sembra avere solo la funzione di conservare la nostra amata bevanda. Ma, dopo aver letto questo articolo, probabilmente cambieremo idea. E nessuno butterà più via i tappi della birra dopo aver scoperto che possiamo trasformarli in oggetti utilissimi e belli da vedere. Per farlo ci basterà della comunissima colla e pochi altri attrezzi.

Creiamo un orologio da parete con i tappi della birra

Amiamo lo stile anni ‘60 e la Pop Art? I tappi della birra potrebbero essere i nostri migliori amici e diventare il dettaglio ideale per realizzare un orologio da parete. Prendiamo una base di legno rotonda o quadrata. Foriamola nel centro per inserire le lancette e incolliamo sul retro il meccanismo dell’orologio.

Per segnare le ore utilizzeremo proprio i nostri tappi. Prendiamo bene le misure, scegliamo i tappi più colorati e incolliamoli in corrispondenza dei numeri. In 5 minuti avremo un originalissimo orologio da parete.

Valorizziamo un tavolino spoglio

Un’altra idea molto furba per riciclare i tappi della birra è quella di usarli per dare un tocco di colore a un tavolo spoglio. Prendiamo più tappi possibile e appiattiamoli. Appoggiamoli sulla superficie del tavolo fino a ricoprirla tutta. Adesso abbiamo due opzioni. La prima è quella di attaccarli con della colla. La seconda è quella di ricoprirli con una lastra di vetro.

Probabilmente è la soluzione migliore perché non rovinerà il tavolo e ci permetterà di rimuovere la decorazione in pochi minuti.

Nessuno butterà più via i tappi della birra dopo aver scoperto quanto possono valere per la casa e il giardino

I tappi delle birra in metallo possono rivelarsi fenomenali anche per il giardino. Ci stiamo avvicinando alla primavera e molti stanno iniziando a piantare le prime fragole e le prime erbe aromatiche. Per farle crescere sane e rigogliose, potrebbero servirci dei vasetti.

E allora perché non crearne uno con i tappi? Prendiamo del fil di ferro resistente, creiamo una piccola “gabbietta” e incolliamo i nostri tappi. Non ci resta che inserire la piantina all’interno e aspettare che cresca. Un’idea di riciclo creativo che potrebbe anche difenderci da uccelli e parassiti, scoraggiati dal metallo e dai colori.

Con i tappi possiamo preparare anche una decorazione per tenere lontani tortore e piccioni. Prendiamo un filo resistente e una decina di tappi. Foriamoli e facciamo passare dentro il filo. Non ci resta che attaccare la nostra decorazione ai rami degli alberi o al davanzale. Gli effetti di luce e i rumori potrebbero rivelarsi fenomenali per salvare le nostre piante.

