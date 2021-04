Con le pulizie di primavera, arriva anche il momento di disfarsi di vecchi vestiti che non si utilizzano più. Ma buttarli è sempre un inutile spreco. Infatti, oltre a donarli a chi ne ha più bisogno, si possono realizzare delle cose davvero carine ed utili.

Uno degli indumenti che più si presta ad essere riutilizzato sono sicuramente i jeans. In questo breve articolo, sveleremo perché nessuno butterà più via i jeans vecchi dopo aver scoperto che si possono riutilizzare per abbellire il giardino.

Come realizzare una comoda amaca fai da te con 4 paia di jeans

Non tutti possiedono un’amaca in giardino, anche se è nell’immaginario comune. L’idea di stendersi su di essa per godersi un po’ di riposo all’ombra stuzzica le fantasie di molti.

Senza acquistarne una nuova, si può realizzare molto facilmente riciclando vecchi jeans e con un po’ di creatività. Vediamo come fare.

Prima di tutto apriamo 4 paia di jeans ed effettuiamo dei tagli ai lati che coincidono con gambe e fianchi.

Fatto ciò, tagliamo anche i passanti, tasche posteriori e la cinta del girovita, mettendo tutto da parte.

Ora affianchiamo i jeans e con la macchina da cucire, uniamo le estremità tra di loro con una doppia cucitura, per garantire stabilità.

Realizzato il telo, prendiamo i passanti e con questi realizziamo gli occhielli, dove passeranno i 2 bastoni dell’amaca. Porremo questi alle estremità più corte del telo, in modo tale che siano della stessa dimensione ed equidistanti. La dimensione deve essere sufficiente per far passare il bastone al loro interno.

Siamo giunti quasi al termine

A questo punto, basterà legare ad ogni occhiello un cordoncino ricavato dalle cinte dei pantaloni. Una volta raccolti negli anelli, che serviranno a fissare l’amaca agli alberi, o altri eventuali supporti.

Per ultimo, prendiamo le tasche e una volta cucito del tessuto dietro di esse, possiamo porle lungo i bordi. Fungeranno da ottimi porta oggetti.

Ecco svelato il motivo per cui nessuno butterà più via i jeans vecchi dopo aver scoperto che si possono riutilizzare per abbellire il giardino. Può sembrare complicato, ma una volta fatto il risultato sarà spettacolare.