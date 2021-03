Riciclare gli oggetti che non si usano più, oltre ad essere un piacevole passatempo, può rivelarsi un’arte utile. Nonché una buona fonte di risparmio.

Il recupero diventa, infatti, una vera e propria arte. E c’è gente che riutilizzando in maniera alternativa qualsiasi vecchio oggetto, ha fatto la sua fortuna.

Quante cose conservate, e non utilizzate più, potrebbero essere con fantasia riutilizzate? Inoltre, non dimentichiamoci che riciclare è più di un semplice dovere.

Con il riciclaggio e il riutilizzo dei materiali si aiuta l’ecosistema. E si inquina di meno.

Insomma, riciclare è importante anche per il benessere del nostro pianeta.

E sono proprio questi i motivi per i quali sempre più persone devono avvicinarsi a questa cultura ed educazione.

E una volta letto questo articolo, nessuno butterà più le vecchie bottiglie di plastica dopo aver scoperto come riutilizzarle per i gatti e per il giardino.

L’Italia è in Europa il primo paese in classifica per il maggior utilizzo di acqua in bottiglia. Dagli anni Ottanta ad oggi, il consumo dell’acqua in bottiglia è cresciuto costantemente e vertiginosamente.

Consumiamo all’incirca 8 miliardi di bottiglie di plastica all’anno e l’impatto sull’ambiente è drammatico. Con 14 miliardi di litri di acqua imbottigliati complessivamente ogni anno.

Peccato che oltre l’80% dei materiali plastici, di cui il 18% è rappresentato dalle bottiglie e dai tappi di plastica, finiscono nei nostri mari.

Sappiamo quanto tempo ci vuole perché una bottiglia di plastica si biodegradi in mare. E ciò nonostante continuiamo a buttarle dove non dovremmo.

E allora perché non riutilizzare creativamente le bottiglie di plastica che non ci servono più?

Le bottiglie possono essere riutilizzate in svariati modi sia per i gatti o per altri animali domestici. Ma anche per il giardino.

Consigliamo di riutilizzare le vecchie bottiglia di plastica come distributori automatici di crocchette per gatti e cani. O per altri animali domestici.

È semplicissimo, bastano due bottiglie.

Tagliamo la parte del collo della prima bottiglia e riempiamola di crocchette. Prendiamo la seconda bottiglia e tagliamola facendo un foro nella parte centrale e lunga della bottiglia. Incastriamo a “L” l’una con l’altra e il gioco è fatto.

Un secondo e divertente modo di riutilizzare le bottiglie di plastica, dopo averle utilizzate, è come irrigatore per il giardino.

Basta prendere una bottiglia, forarla in più punti. Collegare il tubo dell’acqua con una guarnizione o una fascetta alla bocca della bottiglie, stringere e il gioco anche in questo caso è fatto.

Ecco perché non butteremo più le bottiglie di plastica dopo aver scoperto come riutilizzarle per i gatti e per il giardino.

