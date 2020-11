Molti dei nostri affezionati Lettori avranno sicuramente dovuto rinunciare nelle settimane scorse alla tradizionale Oktober Fest di Monaco di Baviera. Complice purtroppo la pandemia che ha impedito questa trasferta gastronomica, molto apprezzata anche da noi italiani. Monaco, tra l’altro è anche una delle città tedesche più belle, e la rinomata festa della birra vale, a frontiere riaperte, sicuramente una capatina. I nostri Esperti di suggeriscono in questa ricetta di non provare però nessuna nostalgia dell’Oktober Fest con queste straordinarie e succulente kartoffel puffer. La ricetta originale prevede che queste polpette vengano unite alla pancetta abbrustolita. Il tutto annegato in una super birra.

Gli ingredienti 5 persone

Nessuna nostalgia dell’Oktober Fest con queste straordinarie e succulente kartoffel puffer, preparate per 5 persone:

7 patate;

2 uova;

1 hg di pancetta;

1 cipolla;

50 grammi di burro;

pancetta a strisce in versione bacon inglese;

un cucchiaino di lievito;

due cucchiai abbondanti di farina;

sale e pepe.

La preparazione

Ecco le fasi della preparazione:

prendiamo una terrina di dimensioni medio grandi e iniziamo a mescolare la farina, il lievito, il sale e il pepe;

sbucciamo le patate e grattugiamole come fossero carote, aggiungendole al nostro composto, assieme alle uova che avremo sbattuto, a una spolverata d’aglio e alla cipolla tritata finemente;

prendiamo una padella antiaderente, imburriamola e inseriamo le nostre polpette di patate, girandole fino a formare una bella crosta dorata su entrambi i lati;

serviamole assieme alla pancetta, in versione bacon all’inglese, con il rigoroso sostegno di una birra bionda.

Per completare questo straordinario tuffo nelle calorie, possiamo preparare la crema agra, che nasce dall’incontro tra la panna liquida da cucina e uno yogurt bianco intero. Basterà semplicemente unirli e amalgamarli con le fruste anche manuali. In molte regioni tedesche la crema agra accompagna le kartoffel puffer. Il tocco finale possiamo darlo abbinando come pane il Brezel, tipico tedesco.

