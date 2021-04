In ogni film dell’orrore che si rispetti, girato in qualche casa stregata, non può mancare il mitico scricchiolio del pavimento. Presente spesso anche nei thriller, ed è anche il rumore che mette in allerta la vittima e angoscia lo spettatore. Ma, lo scricchiolio del pavimento in legno di casa non è per forza una prerogativa dei film, ma anche di casa nostra. Come poter intervenire? Nessun trattamento costoso ma una semplice ed economica idea geniale per eliminare lo scricchiolio del nostro parquet: il borotalco. Vediamo assieme ai nostri Esperti perché la cosmetica in questo caso è alleata della comodità di casa.

Risolvere il problema col talco se non è un cedimento strutturale

Nessun trattamento costoso ma una semplice ed economica idea geniale per eliminare lo scricchiolio del nostro parquet, a patto però che non ci sia un cedimento strutturale. In questo caso, è bene rivolgersi a uno specialista del settore. Nel caso più semplice che i listelli creino l’attrito e il rumore, il borotalco, inserito tra di loro, dovrebbe eliminare il problema, Non stupiamoci se lo scricchiolio si presenta anche in pavimenti appena posati: può capitare! Nel caso in cui non riusciamo a risolvere il problema e, magari diamo fastidio ai vicini di casa, consigliamo di posizionare un tappeto. Ci eviterà inutili e antipatiche beghe condominiali, in attesa dell’intervento tecnico.

Per quali motivi il parquet scricchiola

Vista la possibile soluzione, vediamo perché il parquet, anche di posa recente, può scricchiolare. Principalmente le cause sono tre:

i listelli, dilatandosi, hanno creato degli attriti;

si sono staccati o lo stanno facendo, anche in modo parziale, scollandosi dal pavimento;

non combaciando più tra di loro, si sono create delle fessure, anche piccole, che se non riempite, causano rumore.

In quest’ultimo caso, se abbiamo abbastanza dimestichezza col fai da te, possiamo acquistare in ferramenta o negozi specifici, dello stucco per parquet, in grado di riunire il manto originale. Senza spendere cifre enormi.

