Dopo questa giornata di contrattazione, quali previsioni? La nostra view è la seguente: nessun pericolo di ribasso duraturo nei prossimi 3 giorni dei mercati azionari. Nei grafici e negli oscillatori, al momento non leggiamo squilibri e possibili inversioni. Come al solito poi di giorno in giorno, in base ai prezzi che si formeranno, definiremo il successivo “percorso campione”.

Alle ore 17:46 della giornata di contrattazione del 7 settembre abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.839

Eurostoxx Future

4.223,5

Ftse Mib Future

26.090

S&P 500 Index

4.518,34.

Il frattale previsionale proietta ribassi fino a dicembre ma al momento i grafici sono al rialzo

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 3 settembre.

L’andamento previsto per la settimana del 6 agosto

Atteso il minimo settimanale fra lunedì e martedì per poi lasciare spazio ad un rialzo fino a venerdì. Per il momento, lo scenario continua a rimanere confermato, anzi domani sono attese accelerazioni.

Nessun pericolo di ribasso duraturo nei prossimi 3 giorni dei mercati azionari

Ecco la mappa dei prezzi per mantenere il polso della situazione nei prossimi giorni:

Dax Future

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del giorno 8 settembre inferiore a 15.724.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del giorno 8 settembre inferiore a 4.185.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del giorno 8 settembre inferiore a 26.090.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del giorno 8 settembre inferiore a 4.474.

Quale operatività di trading mantenere per mercoledì?

Mantenere ancora i Long sugli indici analizzati. Come potrebbe svolgersi la giornata di contrattazione di domani?

apertura sui minimi e poi chiusura intorno ai massimi di giornata.