Chi l’ha detto che le torte sono solo un dolce risveglio? Dopo cena un certo languorino bussa alle porte di molti golosi e quindi perché non cedere alla tentazione con una ricetta semplice e fatta in casa? Questa sera ad accontentare i palati di grandi e piccini ci pensa la torta margherita al cacao. Pronta in pochi minuti, questa versione non è altro che la ricetta originale della torta margherita rivisitata in chiave “dark” grazie all’aggiunta del cacao. Di seguito, tutto l’occorrente.

Ingredienti

3 uova;

120 g di zucchero;

120 g di farina;

50 g di burro;

100 ml di latte;

45 g di cacao amaro;

45 g di fecola di patate;

1 bustina di lievito per dolci.

Nera come il cacao e delicata come una margherita, ecco la torta soffice della sera. Preparazione

Dividere i tuorli dagli albumi e in una ciotola lavorare i tuorli con lo zucchero. Aggiungere il burro fuso e mescolare con cura. Poi, montare gli albumi con un pizzico di sale. Successivamente, inserire la farina ed il lievito setacciati e poi anche la fecola di patate, lavorare con il latte. Aggiungere al composto gli albumi montati a neve ed infine arricchire con il cacao. Amalgamare bene fino a quando il composto non si presenterà omogeneo.

Prendere una tortiera imburrata oppure rivestire con uno foglio di carta da forno e versare il composto. Livellare con un cucchiaio e far cuocere in forno già caldo a 170° per circa 40 minuti. Per capire il grado di cottura della torta si suggerisce la prova dello spaghetto. Infilare uno spaghetto fino al cuore della torta, se una volta tirato via, fuoriesce umido e appiccicoso, la torta ha bisogno di un altro po’ di cottura. Infine, una volta cotta servite la torta margherita al cacao con uno strato sottile di zucchero a velo.

