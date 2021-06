La cheesecake è il tipico dolce americano, così chiamato per l’insolita presenza del formaggio Philadelphia tra gli ingredienti principali. In un precedente articolo (link qui) i nostri esperti di cucina hanno suggerito una variante di questa torta fredda al caramello salato. Oggi invece proporremo qualcosa di simile ma sotto una forma diversa, precisamente una cheesecake sotto forma di tartufi.

Si tratta di una ricetta facilissima e molto veloce, ecco perché ci serviranno veramente pochissimi minuti e solo qualche ingrediente per una merenda gustosissima. Vediamo come realizzarli e di cosa abbiamo bisogno.

Per una ventina di tartufi ci serviranno:

180 grammi di mascarpone;

80 grammi di Philadelphia;

100 grammi di biscotti secchi tritati, tipo Oro Saiwa;

una decina di fragole e 100 grammi di cioccolato;

60 grammi di zucchero a velo.

Prendiamo una ciotola e versiamo al suo interno il mascarpone, il formaggio Philadelphia e lo zucchero a velo. Amalgamiamo per bene e formiamo delle palline con le mani. Tagliamo le fragole a metà e il cioccolato a pezzi e mettiamoli a nostro piacimento all’interno delle palline. L’idea è quella di realizzare tartufi di due tipi diversi, ma ciò non toglie che potremmo anche unire le fragole a qualche scaglia di cioccolato. Chiudiamo con un altro po’ del composto al mascarpone e mettiamo le palline da parte.

Un contorno di biscotti

Passiamo quindi ai biscotti che triteremo con un mixer. Versiamo il composto così ottenuto su una superficie piana e rotoliamo le palline tra i biscotti sbriciolati. Riponiamo in frigo per circa un quarto d’ora, così che possano raffreddarsi e indurirsi leggermente.

Nemmeno gli amanti del salato sapranno resistere a questi tartufi di cheesecake così buoni da far venire l’acquolina in bocca in ogni momento della giornata. Ottimi per la merenda del pomeriggio, potremmo anche gustarli come dessert dopo pranzo o dopo cena per rinfrescare le calde serate estive.