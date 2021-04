La Borsa continua a faticare, invece alcuni titoli mostrano ottime potenzialità rialziste. Nella seduta di ieri abbiamo assistito ad un’esplosione rialzista di un titolo a media capitalizzazione che può salire del 70% nelle prossime settimane. In questo articolo gli Analisti di ProiezionidiBorsa indicano sopra quale livello di prezzo nell’ultima seduta della settimana questo titolo può andare in orbita.

Piazza Affari ingabbiata da una figura geometrica

La Borsa italiana non sale. Anche ieri i prezzi hanno faticato. Sono partiti in rialzo, ma poi hanno invertito la tendenza. Alla fine l’indice Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha chiuso in calo dello 0,6%. Il livello più basso delle ultime sei sedute. Che Piazza Affari sia in difficoltà, lo dimostra l’andamento delle ultime sedute. Ma ancora più chiaramente lo dimostrano i numeri. Nelle ultime sei sedute il Ftse Mib si è mosso all’interno di un rettangolo.

Il lato inferiore passa per quota 25.600 punti e il lato superiore passa per 24.900 punti. I prezzi sono ad un passo dalla soglia psicologica dei 25.000 punti, ma non riescono a raggiungerla. Alla Borsa di Milano manca il guizzo. Anzi mancano i volumi, in calo nelle ultime 5 sedute. E manca l’apporto dei titoli bancari, che da qualche seduta non riescono a salire.

I livelli da monitorare nella seduta di oggi

La seduta di oggi potrebbe essere difficile per l’indice Ftse Mib. Infatti è l’ultima della settimana, giorno in genere non favorevole ai rialzi. Quella negativa di ieri, potrebbe spingere molti a vendere per evitare di tenere aperte le posizioni nel fine settimana. Queste vendite, anche se limitate, possono spingere i prezzi ancora più in basso. Si potrebbe assistere a una discesa dei prezzi sotto 24.500 punti e forse fino a 24.400 punti. Al rialzo un segnale positivo arriverebbe se i prezzi tornassero sopra la soglia dei 24.600 punti. In questo caso potrebbero spingersi fino a 24.800 punti.

Nell’ultima seduta della settimana questo titolo può andare in orbita

Tra le azioni che sono da osservare con attenzione, segnaliamo Avio. Ieri l’azione è letteralmente schizzata in alto del 16%. I prezzi sono stati spinti dall’apprezzamento degli analisti di Merryl Lynch. Ma quello che sorprende non è la raccomandazione d’acquisto, ma il valore ad azione che Avio dovrebbe valere. Secondo gli analisti di Merryl Lynch il prezzo corretto per l’azione Avio sarebbe di 26 euro. Ieri in apertura il titolo scambiava a 13 euro. Poi ha chiuso a 14,84 euro. A questo livello la distanza dal valore di 26 euro è di oltre il 70%. Il superamento dei 15 euro porterà il titolo al primo target di 16 euro. Al ribasso occorre monitorare il supporto a 14 euro. Una discesa sotto questo livello spingerà i prezzi a 13,6 euro.

Approfondimento

Questa l’analisi multidays e il punto sui mercati internazionali dell’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa.