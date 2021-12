Nelle ultime sedute di Borsa abbiamo assistito a un movimento ribassista che non ha cambiato nulla per i mercati almeno per il momento. Cosa attenderci, dunque, nell’ottava che ci condurrà dritti dritti al Natale 2021?

In attesa di scoprirlo, nell’ottava di Borsa che porta al Natale attenzione ai market movers di mercoledì 22.

Market movers di lunedì

La prima seduta di Borsa della settimana sarà avara di spunti e dati chiave attesi dal mercato. In Asia si segnalano le previsioni economiche e fiscali semestrali in Australia e il dato sul tasso privilegiato d’interesse della PBoC.

In Europa arriverà (12.00) il dato sulla tendenza degli ordini inglesi, il Report mensile della BuBa tedesca e alle 15.00 avremo aste obbligazionarie in Francia.

Martedì 21 dicembre

I primi dati di martedì arriveranno alle 8.00. Segnaliamo i prestiti netti al settore pubblico inglese (novembre), i dati sula bilancia commerciale elvetica (novembre) e il rapporto GFK sul clima tra i consumatori tedeschi (gennaio).

Sarà inoltre una mattinata di appuntamenti anche per i dati italiani. Tra questi abbiamo (10.00) le vendite industriali mensili e annuali (aggiornati a ottobre) e (ore 11.00) l’IPP annuale e mensile, aggiornato a novembre.

Infine segnaliamo alle 10.30 gli importanti dati inglesi sulle vendite al dettaglio annuali e mensili (novembre) e la tendenza degli ordini industriali.

Gli appuntamenti macroeconomici di metà settimana

Alle 00.50 ci sarà l’attesa dichiarazione sulla politica monetaria della BoJ. Alle 8.00, invece, il flusso degli aggiornamenti dei dati europei partirà da Londra. Avremo il PIL aggiornato al 3° trimestre, il dato sugli investimenti delle aziende (annuale e 3° trimestre), il dato sulle partite correnti (3° trimestre). Poi arriverà l’indice IPP mensile francese aggiornato a novembre, l’indice IPP annuale spagnolo e, alle 10.00, il saldo della bilancia commerciale italiana non-UE (novembre).

Infine si presenta abbastanza nutrito il flusso dei dati che arriverà dagli States dalle 14.30 in poi. In sintesi avremo: il tasso sui mutui MBA a 30 anni, le domande settimanali di mutui e l’indice di rifinanziamento. Poi arriverà l’atteso aggiornamento sul PIL del 3° trimestre, il dato sulle vendite di abitazioni esistenti, il rapporto sulla fiducia dei consumatori, le scorte di petrolio.

Giovedì 23 dicembre

Da Berlino alle 8.00 arriveranno i dati sull’indice dei prezzi alle importazioni e alle esportazioni. Alle 9.00 Madrid diffonderà il dato sul PIL del 3° trimestre e alle 10.00 Roma pubblicherà i dati sul livello di fiducia delle aziende e dei consumatori (dato di dicembre).

Alle 14.30 arriveranno i dati USA sugli ordinativi di beni durevoli, l’indice dei principali prezzi di spesa personali e per consumi, le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione. Poi avremo l’indice dei prezzi PCE, il dato sulle vendite di nuove abitazioni, il sentimento d’aspettativa dei consumatori del Michigan.

Infine nella giornata del Santo Natale moltissime Borse (in Europa e non solo) saranno chiuse tutta la giornata o chiuderanno con largo anticipo.

Infine nella giornata del Santo Natale moltissime Borse (in Europa e non solo) saranno chiuse tutta la giornata o chiuderanno con largo anticipo.

