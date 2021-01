Grazie al sell-off di qualche giorno fa che ha colpito Interpump, nelle prossime settimane si potrebbero creare le condizioni per acquistare questo titolo azionario.

Siamo in presenza, infatti, di un’azienda molto solida che potrebbe continuare a dare soddisfazioni ai propri azionisti. Negli ultimi cinque anni, ad esempio, Interpump ha guadagnato il 255% a fronte di un settore di riferimento che ha guadagnato il 90% circa e l mercato italiano i 30% circa.

Le forti vendite cui abbiamo assistito qualche giorno fa potrebbero essere state innescate da un report di Kepler Cheuvreux che ha ridotto il giudizio da Buy a Hold e il prezzo obiettivo medio a 40 euro.

Se, invece, si considera la media di tutte le raccomandazioni il consenso medio è Outperform con un prezzo obiettivo medio in linea con le attuali quotazioni.

Tuttavia va osservato che il settore industriale di riferimento per Interpump è visto in espansione nei prossimi anni, per cui il titolo dovrebbe trarne beneficio.

Nelle prossime settimane si potrebbero creare le condizioni per acquistare questo titolo azionario: i livelli da monitorare secondo l’analisi grafica

Il titolo Interpump (MIL:IP) ha chiuso la seduta del 28 gennaio a quota 38,26 euro in rialzo del 2,63%, rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è ribassista, ma per il momento le quotazioni si sono appoggiate sull’importante supporto in area 38,1 euro. Una chiusura settimanale inferiore a questo livello farebbe accelerare al ribasso verso gli obiettivi indicati in figura.

Nel caso in cui, invece, il supporto dovesse reggere, le quotazioni potrebbero trovare un’ottima base dalla quale ripartire verso nuovi massimi storici. Da notare che la settimana in corso sta per generare un segnale ribassista dello Swing indicator.

Time frame mensile

Sul mensile la vicinanza del III obiettivo di prezzo in area 43,09 euro potrebbe avere un effetto negativo sull’andamento delle quotazioni. Tuttavia, fino a quando le quotazioni rimarranno sopra area 35,19 euro non dovrebbero esserci problemi per i rialzisti. In caso contrario il titolo potrebbe tornare in area 30 euro.

