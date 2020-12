Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Nelle prossime settimane si potrebbe creare un’interessante occasione di acquisto su Unipol. Soprattutto alla luce del comportamento del titolo negli ultimi trenta giorni quando, a differenza di quanto accaduto negli anni scorsi, ha fatto meglio del settore di riferimento.

Dal punto di vista della valutazione Unipol risulta essere molto sottovalutato. Basti pensare che il suo PE vale 3,7 e va confrontato con quello medio del settore di riferimento che vale 9,5. Inoltre anche il Price to Book ratio ritorna una sottovalutazione simili. Infine anche per gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è Outperform con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione superiore al 30%.

Ricordiamo che uno dei punti di forza di Unipol è il rendimento del suo dividendo che allo stato attuale è superiore al 7%.

Nelle prossime settimane si potrebbe creare un’interessante occasione di acquisto su Unipol: cosa suggerisce l’analisi grafica

Il titolo Unipol (MIL:UNI) ha chiuso la seduta del 16 dicembre in ribasso dell’1,73%, rispetto alla seduta precedente, a quota 3,884 euro.

Come si vede dai grafici, sia sul settimanale che sul mensile si sono avuti indicazioni ribassiste supportate anche (almeno nel caso del settimanale) da un segnale dello Swing Indicator.

Ci sono, quindi, tutti i presupposti su entrambi i time frame per un ritorno in area 3,4 euro. Questo livello rappresenta un ottimo punto di ingresso per operazioni di medio/lungo termine. L’importante è far scattare lo stop nel caso di chiusure settimanali inferiori a 3,42 euro.

Da notare che il rialzo presenta un potenziale guadagno di circa l’80%.

Time frame settimanale

Time frame mensile

