Nelle prossime sedute di Borsa occhio alla decisione sul tasso di interesse della BCE e a queste nuove emissioni di BTP

Nell’ottava che conduce alla Santa Pasqua, uno dei market movers chiave è quello legato alla politica monetaria. Alcune Autorità monetarie (RBNC e BoC mercoledì e la BCE giovedì) saranno di scena a metà ottava e ruberanno l’attenzione degli operatori. Dunque, nelle prossime sedute di Borsa occhio alla decisione sul tasso che potrebbe arrivare.

L’avvio di ottava

Avvio di ottava in sordina per il Vecchio Continente, dove spiccano principalmente i dati inglesi alle 8.00. Conosceremo il PIL annuale e mensile, i dati sulla produzione industriale e quella manifatturiera (sempre febbraio), il saldo della bilancia commerciale (inclusa quella non-UE). Infine ci saranno delle aste obbligazionarie in Germania (12 mesi), in Francia (3, 6 e 12 mesi) e, alle 17.30, negli USA (3 e 6 mesi).

Martedì 12 aprile

Prima dell’apertura delle Borse europee i market movers arriveranno alle 8.00 da Londra e Berlino. Nel primo caso conosceremo i redditi medi, l’indice dei salari medi, le variazioni nelle richieste di sussidi di disoccupazione (marzo), il tasso di disoccupazione. Berlino aggiornerà invece gli indici IPC e IAPC annuali e mensili (marzo), il conto corrente destagionalizzato e l’indice dei prezzi all’ingrosso. Alle 11.00 segnaliamo l’indice ZEW del sentimento sull’economia tedesca (aprile) e il sentimento di fiducia dello ZEW dell’Eurozona (aprile).

Negli USA spicca alle 14.30 l’indice dei principali prezzi al consumo e l’indice IPC (marzo).

Gli eventi macro di metà settimana

Pechino alle 5.00 aggiornerà i dati su import, export e saldo della bilancia commerciale relativi a marzo. Alle 8.00, invece, sfilza di dati inglesi sul carovita (IPC, IPP, indice dei prezzi al consumo e al dettaglio, etc) su base annuale e mensile e riferiti a marzo. Alle 9.00 arriveranno più o meno gli stessi indici ma da Madrid.

Alle 11.00 arriveranno i dati sulla produzione industriale annuale e mensile italiana ed UE. Dieci minuti dopo occhio alle emissioni di BTP a 3, 7, 10 e 30 anni. Alle 11.30 ci sarà l’asta di Bund tedeschi a 10 anni.

Oltreoceano segnaliamo i dati sul carovita (14.30) e sul petrolio e derivati (16.30) negli States e i dati canadesi alle 16.00. In questo caso saranno di scena il passo d’interesse, le decisioni sulla politica monetaria e la conferenza stampa della BoC.

Nelle prossime sedute di Borsa occhio alla decisione sul tasso di interesse della BCE e a queste nuove emissioni di BTP

A mezzogiorno arriverà l’indice Thomson Reuters IPSOS PCSI (aprile) di Italia, Francia e Germania. Tuttavia, la vera protagonista di giornata sarà la BCE alle 13.45. Arriverà infatti la decisione sul tasso sui depositi (aprile), quella sulle operazioni di rifinanziamento marginale della BCE e la decisione sul tasso di interesse (aprile). Alle 14.30 consueta conferenza stampa finale.

Dopo pranzo conosceremo il dato USA sulle richieste iniziali dei sussidi di disoccupazione, le vendite al dettaglio (marzo) e le vendite al dettaglio di beni essenziali.

Venerdì 15 aprile

Nella giornata del Venerdì Santo moltissime Borse resteranno chiuse per festività tutto il giorno. Segnaliamo tuttavia l’arrivo degli indici IPC e IAPC (annuali e mensili) in Francia e Italia, rispettivamente alle 8.45 e alle 10.00.

Approfondimento

