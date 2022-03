Immaginiamo visivamente questa situazione di fantasia che ci aiuterà a capire quanto sia indispensabile il capo d’abbigliamento che a breve sveleremo. Improvvisamente ci suonano alla porta. È un presentatore TV che ci annuncia la vincita di un viaggio fantastico. Unica condizione: dovremmo partire subito, mettendo solo un abito in valigia. Ebbene chi avrà nell’armadio questo iconico abito per tutte le occasioni sarà sempre pronta, perfetta ed elegante. Abbandoniamo, ora, la dimensione onirica per tornare nella realtà e spiegare l’importanza di avere nell’armadio un wrap dress.

Nell’armadio di una donna di 50 o 60 anni non può assolutamente mancare questo iconico vestito che esalta la femminilità e sfila il girovita

Il wrap dress o abito portafoglio o, ancora, abito vestaglia è un capo che inventò nel 1974 la stilista statunitense Diane von Fürstenberg. L’abito incrociato da annodare in vita su un fianco oppure dietro la schiena era caratterizzato da stampe optical e colori vivaci tipiche degli anni Settanta. Il wrap dress è diventato icona dell’universo femminile proprio per molteplici pregi. Proprio come ammesso dalla stessa stilista che lo creò, è un vestito che è sempre diverso a seconda della donna che lo indossa. Potremmo pensare che un abito annodato in vita faccia sfigurare chiunque non abbia un vitino da pin up. Questo è un luogo comune perché al contrario il wrap dress riesce a valorizzare anche le signore in sovrappeso. Non solo, è un modello che donerà anche alle più minute con poco seno. Vediamo allora quali sono i superpoteri di questo abito intramontabile.

Minimizzare i difetti

La fluidità del jersey e il modo con cui scivola sui fianchi lo rendono il capo adatto a nascondere fianchi abbondanti e pancetta. A seconda delle fantasie, dal tessuto o della lunghezza può servire a diversi scopi. Se ad esempio scegliessimo una fantasia geometrica a righe con nodo dietro alla schiena e gonna svasata, il wrap dress camufferà i fianchi larghi. Se invece volessimo stringere ulteriormente il laccio in vita, annodandolo sul davanti, valorizzeremmo il décolleté. Nell’armadio di una donna di 50 o 60 anni non può davvero mancare.

Inoltre è un capo estremamente versatile: può essere indossato per una serata elegante magari in velluto. È però anche un capo easy da infilare rapidamente per una giornata di lavoro o semplicemente un aperitivo in centro.

È dunque impossibile non avere un wrap dress nel proprio armadio dopo aver soffiato sulle 50 candeline.

