Nella settimana di Pasqua grinta per alcuni e ostacoli per altri, ma ecco l’oroscopo per tutti i segni zodiacali su lavoro e amore

Dall’11 al 17 aprile 2022 l’oroscopo segnala una certa grinta per i Pesci e una maggiore fiacchezza per il Capricorno. Tuttavia, cerchiamo di fare una panoramica generale su ciò che accadrà anche agli altri segni zodiacali, nei diversi settori. Partiamo dall’Ariete, il primo segno dello zodiaco. Per questo segno sarà una Pasqua interessante. In particolare, la vita di coppia si caratterizzerà per una buona intesa, soprattutto sul fronte passionale. Potrebbe, però, mancare del romanticismo. Sul piano lavorativo, invece, il consiglio è quello di evitare discussioni inutili.

Passiamo al Toro, che avrà giorni tranquilli. La vita amorosa sarà abbastanza romantica ma mancherà la passione, mentre in ambito professionale bisognerà guardare a nuovi progetti. Terzo segno i Gemelli, per i quali la vita di coppia andrà bene, grazie ad una forte intesa con il partner. In ambito professionale, invece, potrebbero intravedersi promozioni.

Settimana pasquale per gli altri segni dell’oroscopo

Per il Cancro il periodo pasquale sarà caratterizzato da alti e bassi. La sfera amorosa sarà illuminata da un certo romanticismo, ma servirà più ascolto reciproco. Sul lavoro, invece, bisognerà attenersi maggiormente all’opinione di colleghi e superiori. Il Leone vivrà questi 7 giorni di aprile in lenta ripresa e anche la vita di coppia non regalerà grandi sorprese. Sul piano lavorativo, invece, occorrerà maggiore spirito di iniziativa. Passiamo alla Vergine, che avrà una settimana tranquilla ma con qualche ostacolo da superare. La sfera amorosa regalerà un certo affiatamento sia per i single che per le coppie. Sul fronte professionale, invece, sarà necessario essere più elastici.

Anche la Bilancia vivrà una settimana serena. La vita di coppia non sarà eccessivamente romantica, ma abbastanza passionale. In ambito professionale, invece, occorrerà farsi venire nuove idee. Nella settimana di Pasqua grinta per alcuni ma per altri sono previsti ostacoli, tra cui gli Scorpione, che vivranno un po’ preoccupati e rallentati. Inoltre, la vita amorosa non sarà tanto gratificante nella settimana pasquale. Per il Sagittario sarà una settimana senza grandi ostacoli, ma la vita di coppia sarà abbastanza monotona. In ambito professionale, invece, potrebbero arrivare dei guadagni.

Ed ecco che arriviamo al Capricorno, che avrà un po’ di depotenziamento, anche perché la sfera sentimentale non gli donerà molta grinta. Sul fronte professionale, invece, bisognerà incominciare a pensare a fare qualcosa di innovativo. Per l’Acquario saranno giorni rilassati, grazie anche alla vita di coppia, che regalerà serenità. Scorrevole sarà anche la sfera lavorativa.

Infine, veniamo ai Pesci, per cui, come anticipato, si registra una settimana davvero entusiasmante, sia in campo amoroso che professionale. Per quanto riguarda il primo, infatti, si avrà una rinnovata grinta e vitalità. Anche la vita professionale, inoltre, darà delle belle soddisfazioni.

