Nella settimana del 17 gennaio Venere premia con soldi e successo due segni ma ne ostacola un altro

Giunti ormai alla prima metà del mese e riprese le normali attività di routine, molti stanno già tirando le somme di questo nuovo inizio.

Inutile negare che gennaio sia generalmente considerato un po’ come un banco di prova perché si sa, chi ben comincia è a metà dell’opera.

Del resto, partire con il piede giusto dà l’autostima e la fiducia necessarie per proseguire con grinta e motivazione nei mesi successivi.

Ecco quindi che per soddisfare i più curiosi abbiamo già indicato quali segni potrebbero beneficiare del favore delle stelle nel primo mese dell’anno.

Tuttavia, sappiamo bene che ogni settimana porta con sé novità non solo nello scenario quotidiano, ma anche in quello zodiacale.

Il transito di questo o quel pianeta potrebbe favorirci mentre altre congiunzioni astrali potrebbero farci spazientire con qualche sgambetto.

Ad esempio, secondo le previsioni, dal 17 gennaio Venere premia due fortunati segni con soldi e soddisfazioni sul lavoro, ma ne ostacola un altro.

Toro

Gennaio è mese di riflessione e di trasformazione per il Toro, sia sul fronte delle relazioni professionali che in quello della vita privata.

Finalmente Venere abbandona il moto retrogrado e, entrando in Capricorno, regalerà ai nati del segno le energie giuste per inseguire un sogno rincorso da tempo.

Forti di questa alleanza e messa da parte qualunque incertezza, è tempo di sfogare la creatività e concentrarsi su obiettivi ambiziosi.

Anche la Luna nuova in Acquario aiuta il Toro a non incespicare su eventuali contrattempi: insomma, le premesse per il salto di qualità ci sono tutte.

Pesci

Anche i Pesci si preparano a vivere una settimana particolarmente vivace e intrigante, specie da un punto di vista finanziario.

Da un lato, continua la protezione di Giove, che aiuta soprattutto a fare chiarezza nelle relazioni, alimentando determinazione e fermezza.

Queste caratteristiche si sposano alla perfezione con l’influsso generato dall’entrata di Venere in Capricorno: un trampolino di lancio per nuove imprese.

Lungi dall’essere avventati, inoltre, i Pesci si dimostreranno particolarmente capaci e ricettivi, qualità che sul lavoro verranno particolarmente apprezzate e premiate.

Scopriamo infine quale segno potrebbe invece risentire di prestazioni sottotono a causa di Venere dissonante.

Il segno del Cancro

Settimana in salita per il Cancro, a cui si consiglia quindi di rimandare le faccende più impegnative ad un momento più favorevole.

Il segreto è evitare di ostinarsi inutilmente, meglio approfittare di questa settimana per meditare e pianificare le mosse successive.

Vietato spazientirsi: se questa pausa di riflessione verrà sfruttata al meglio, già dal prossimo mese potrebbe tornare il sorriso con qualche bonifico sul conto.

