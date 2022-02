Nella relazione amorosa tra uomo e donna, oltre a tenere viva la passione gli esperti suggeriscono altri 5 consigli per evitare il tradimento

Uno dei motivi più frequenti di separazione, non solo in Italia ma in tutto il Mondo, è la violazione della fedeltà coniugale. Il tradimento, infatti, rappresenta non solo una causa frequente di cessazione del matrimonio, ma anche una delle maggiori problematiche di coppia. A volte lo si cerca o lo si provoca, oppure semplicemente capita, ma nessuno ne è del tutto immune. La fiducia, nel rapporto, tuttavia, è uno degli assi portanti, sicché quando viene meno, continuare è davvero difficile. Per questa ragione, sarebbe meglio prevenire che curare.

Quindi, se esistono modi per evitarlo, ben vengano. Naturalmente, pur tenendo comportamenti che dovrebbero indurre il partner a non tradire, non si può essere certi che ciò non avvenga. Tuttavia, salvo il caso di fedifraghi abituali, è possibile quantomeno evitare che il rapporto si deteriori, sfociando nel tradimento.

I consigli per un rapporto duraturo

Se si lavora per rafforzare la coppia e renderla più solida, ci sarà meno spazio per altri e questa è la regola da cui partire. Tuttavia, si tratta di un lavoro da fare insieme, ogni giorno, coltivando e proteggendo ciò che si è costruito. Non a caso, molto spesso, il rapporto d’amore viene metaforicamente associato ad una pianta da accudire, affinché viva bene e duri. Ebbene, un terapista americano sostiene che nella relazione amorosa tra uomo e donna l’unione è favorita se si seguono questi importanti consigli: il primo è certamente alimentare il fuoco della passione, cercando di essere sempre desiderabili e attraenti. Ma, attenzione, perché non si tratta soltanto di una condizione fisica ma anche e soprattutto mentale. Occorre, dunque, stuzzicare il partner facendosi percepire sempre leggermente sfuggenti, per accendere il suo desiderio.

Il secondo consiglio è quello di non considerare il tradimento un argomento tabù ma affrontarlo con naturalezza, come si fa con qualsiasi altro. Ciò serve ad aumentare la consapevolezza e la sensibilità sul tema, mettendo entrambi i sessi sullo stesso piano. È un argomento di carattere anche sociale, che va affrontato per capire come si orienta il partner.

Nella relazione amorosa tra uomo e donna, oltre a tenere viva la passione gli esperti suggeriscono altri 5 consigli per evitare il tradimento

Il terzo consiglio consiste nel favorire sempre il dialogo, la comunicazione e la condivisione. È importante, ad esempio, rendere partecipe il partner dei propri desideri e frustrazioni, così da instaurare un’intimità profonda. La comunicazione va sempre messa al primo posto perché è ciò che dà maggiormente linfa al rapporto. Strettamente connesso con il terzo consiglio è il quarto, consistente nell’imparare a litigare, evitando di essere aggressivi. Questo, infatti, provocherà distanze e fratture, che dopo è difficile rimarginare. Inoltre, gli scontri troppo forti, offensivi e svalutanti verso l’altro, oltre a non risolvere il problema, creano ferite profonde e diffidenza.

Quinto consiglio: ridere insieme, essere complici, dedicare tempo al rapporto amoroso e abbassare le aspettative. Per dare senso al rapporto, il tempo trascorso insieme deve essere piacevole, vedendo nell’altro un complice, un amico. Inoltre, non bisogna mai dipendere dal partner o elevare il proprio rapporto a quello di coppia ideale o perfetta. Questo perché, un siffatto atteggiamento ci rende fragili e indice a pretendere troppo, dando luogo a squilibri e incomprensioni.

