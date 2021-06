Con l’arrivo del caldo non vediamo l’ora di dimenticare nell’armadio sciarpe, guanti e felpe. Ci vestiamo in modo leggero, magari sperando anche di abbronzarci un po’.

Solitamente, quindi, liberarsi degli abiti non porta conseguenze negative.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

C’è però un’area del nostro corpo che è molto sensibile e di cui dobbiamo prenderci particolarmente cura d’estate. Non facendolo, infatti, rischiamo di andare incontro a brutte sorprese. Ecco perché nella nostra borsa non deve mancare quest’oggetto indispensabile per vivere un’estate serena.

Addio calze

Tra i capi d’abbigliamento che abbandoniamo quando viene la bella stagione, spuntano anche le calze. Sempre più spesso, infatti, optiamo per calzature aperte come sandali e infradito.

Alcuni di noi, in realtà, dicono addio alle calze anche quando indossano scarpe chiuse. Che sollievo andare in giro in questo modo! Le calze, infatti, spesso ci scaldano troppo i piedi.

Uno dei modi più veloci per stare al fresco è proprio quello di scoprire i piedi. Tutto ciò, però, può portare dei lati negativi inaspettati. Soprattutto quando indossiamo calzature nuove o che usiamo raramente.

Nella nostra borsa non deve mancare quest’oggetto indispensabile per vivere un’estate serena

Tra lunghe camminate, sudore e scarpe poco usate, il rischio di ritrovarci con i piedi pieni di bolle ed escoriazioni è molto alto.

Se ciò accade, però, rischiamo di rovinarci la giornata. È difficilissimo camminare e goderci le vacanze se i piedi ci fanno male! Ecco perché nella nostra borsa estiva non devono mai mancare i cerotti. In questo modo potremo porre velocemente rimedio a questo problema e continuare a camminare serenamente.

Appena sentiamo che si sta sviluppando una bolla, dobbiamo porci sopra un cerotto. In questo modo proteggeremo l’area sensibile dall’attrito e non si infiammerà ulteriormente.

Il consiglio, soprattutto se si hanno piedi molto sensibili, è quello di portare con sé più di un singolo cerotto.