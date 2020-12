Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Negli ultimi mesi più volte su queste pagine ci siamo occupati delle multe dell’autovelox ed abbiamo spiegato quali siano i motivi che possono portano ad un loro annullamento ma anche il perchè a volte conviene pagare in quanto non ci sono estremi per fare diversamente. Oggi studiamo un nuovo interessante caso. Più volte la Cassazione ha sostenuto che ai fini della validità delle multe per eccesso di velocità, non è sufficiente il decreto di approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A ribadirlo è stato il Giudice di Pace di Treviso con una recente sentenza, n. 703 del primo dicembre 2020. Con la medesima, è stata annullata per eccesso di velocità una multa comminata con autovelox approvato ma non omologato. Ciò in quanto, appunto, nella multa per eccesso di velocità non è sufficiente la sola approvazione ministeriale ma è necessario che l’autovelox sia omologato. Quindi, la ragione dell’annullamento della sanzione è chiara. Infatti, il presupposto dell’omologazione è previsto dalla legge ed in particolare dall’ art. 142, comma 6, del Codice Della Strada.

Le motivazioni della decisione

Nella sentenza in commento vengono addotte le ragioni sottese alla decisione di annullamento della contravvenzione per eccesso velocità. In particolare, viene spiegato che l’art 142 C.d.S., mira ad un bilanciamento di interessi pubblici e privati. Essi sono rappresentati, da un lato: dalla sicurezza della circolazione, dalla garanzia dell’ordine pubblico, dalla preservazione dell’integrità fisica degli individui.

Dall’altro, da valori quali: la certezza del diritto e il diritto di difesa del sanzionato. Pertanto, quest’ultimo deve poter fare affidamento sull’omologazione e taratura dell’apparecchio utilizzato per il controllo elettronico della velocità. Il tutto, a pena dell’inopponibilità delle contestazioni accertate con metodi non conformi a legge. In definitiva, in giurisprudenza resta fermo un aspetto già chiarito: nella multa per eccesso di velocità non è sufficiente la sola approvazione ministeriale ma è necessario che l’autovelox sia omologato.