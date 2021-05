I nostri Lettori resteranno meravigliati leggendo questo articolo fino all’ultimo. Abbiamo scelto di trattare l’argomento non solo per motivi strettamente legati alle proteste dei ristoratori. Infatti, come capita spesso, un flashmob può trasformarsi in un’idea geniale per tutti.

Ebbene nella città più ingegnosa e sorridente al mondo si mangia per protesta sulla tavoletta del wc. Come sempre Napoli si contraddistingue a livello internazionale per manifestare un dissenso e parallelamente lancia una moda. La singolare protesta dei ristoratori del centro storico napoletano ha calamitato l’attenzione di tutti.

La protesta

I ristoratori di via Santa Chiara, a Napoli, appunto, hanno servito i cibi ai clienti su tavolette di wc per protestare contro la chiusura dei locali senza tavoli all’aperto.

Il flash mob ha sortito gli effetti sperati e molti hanno preso parte alla singolare manifestazione provocatoria.

Infatti le persone hanno trovato posto su una sedia per poi consumare una favolosa pizza o pietanza tipica napoletana in modo alquanto bizzarro.

Le finte tavolette di wc sono state fatte infilare al collo e il coperchio è stato usato come appoggio simile ad un tavolino.

I ristoratori chiedono indennizzi

Logicamente i ristoratori con questo flashmob hanno colpito nel segno lanciando un messaggio forte al Governo. Infatti i titolari delle attività chiedono ulteriori indennizzi poiché solo dopo il primo giugno potranno somministrare cibo all’interno dei locali. Mangiare sulla tavoletta del wc ha ispirato già altri, pronti a farne un vero e proprio business. Effettivamente l’idea non è da scartare e spieghiamo il motivo.

E’ veramente comodo mangiare sulla tavoletta del wc?

Le persone che hanno partecipato alla provocatoria protesta si sono trovate a proprio agio. Questa alternativa ai classici tavoli è pieghevole, impermeabile, facilmente igienizzabile e soprattutto biodegradabile.

Nella città più ingegnosa e sorridente al mondo si mangia per protesta sulla tavoletta del wc. Presto questa idea potrebbe ritornare veramente utile a tutti sopperendo alla mancanza di tavoli d’appoggio.