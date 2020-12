Fra i tanti chiarimenti che l’Agenzia delle Entrate ha dovuto rendere ce ne sono anche alcuni relativi al momento del pagamento. In particolare ci si può chiedere se nel Superbonus 110% rileva solo il momento del pagamento o anche quello dell’emissione della fattura.

In effetti molti soggetti che si sono già lanciati nei lavori agevolati hanno avuto poi paura di non riuscire a rispettare i tempi imposti dalla normativa. La paura di sforare i tempi e di perdere ogni agevolazione è grande.

L’Agenzia delle Entrate, però, tende a dare chiarimenti tranquillizzanti. Nel caso specifico è sorto il dubbio relativamente ai criteri di cassa o competenza.

La domanda è se, in caso di cessione del credito, o sconto in fattura, si possa prendere come riferimento il momento dell’effettivo pagamento o quello in cui la fattura sia stata emessa.

La normativa del Superbonus 110% parla delle spese, documentate, ma rimaste a carico del contribuente, sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Il chiarimento è contenuto nella Circolare 24/E del 2020 ove si legge quanto segue.

Nel Superbonus 110% rileva il momento del pagamento

Per quanto riguarda il periodo di imposta cui le spese devono essere imputate bisogna fare riferimento a questi criteri.

Per le imprese, le società e gli enti commerciali il bilancio segue regole di competenza. Quindi si fa riferimento alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020. Oppure al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021.

Non rileva, invece, la data del pagamento delle fatture stesse. Quindi se il fornitore abbia emesso la fattura in un periodo compreso entro la fine ultima del periodo valido ai fini del bonus quella spesa verrà conteggiate nel bonus stesso. Anche se venga pagata in un momento successivo.

Il pagamento della fattura può avvenire da parte di un soggetto diverso da quei tre elencati. Per esempio i lavori, in molti casi, verranno commissionati da condominii. I lavori devono avere oggetto parti comuni degli edifici. In questo caso, per rientrare nel Superbonus 110%, rileva la data in cui il condominio ha effettuato il bonifico. Non conta, invece, il momento in cui il singolo proprietario abbia versato la propria rata condominiale.