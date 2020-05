Nel settore tecnologico c’è un titolo sottovalutato del 50% da evitare, almeno per il momento

Il settore tecnologico è stato considerato durante la pandemia come uno di quelli che avrebbero tratto il maggior profitto dalla trasformazione in corso. Tra tracciamento dei positivi, smart working, aumento dell’e-commerce e così via, il mondo digitale dovrebbe rafforzarsi e svilupparsi sempre più per venire incontro alle nuove esigenze della società.

Techedge è una società nata per supportare le aziende in tutte le loro iniziative di trasformazione digitale, dai processi produttivi fino alla vendita. L’obiettivo è quello di aiutarle a introdurre innovazione che crei valore reale e che consenta di identificare opportunità di business inesplorate per trasformarle velocemente in realtà.

Nonostante, però, ci siano tutte le premesse per fare bene, Techedge sta soffrendo molto in Borsa tanto che sotto performa il settore tecnologico di riferimento. Nell’ultimo anno, ad esempio, la società ha perso il 18% a fronte di un settore di riferimento che ha guadagnato ill 59%. Non cambia la storia se ci si limita a considerare gli ultimi sette giorni con Techedge che ha perso l’1,4% mentre il settore tecnologico di riferimento ha guadagnato il 10,2%.

Una situazione non facile che non ha trovato giovamento da un bilancio 2019 che ha visto i ricavi in crescita dell’11,14% rispetto all’nno precedente.

D’altra parte il titolo risulta essere molto sottovalutato. Se si confronta il suo fair value con le quotazioni attuali vediamo una sottovalutazione del 50%. Anche l’analisi basata sui multipli degli utili (PE) conferma il forte sconto delle quotazioni Techedge rispetto ai suoi competitors. La società, infatti, quota a 9,9 volte gli utili, mentre il settore tecnologico di riferimento quota a 23,3 volte.

Perché allora non è ancora il momento di entrare sul titolo?

Analisi grafica e previsionale sul titolo Techedge

Techedge (MIL:EDGE) ha chiuso la seduta del 27 maggio a quota 4,10€ in rialzo del 2,47% rispetto alla seduta precedente.

La proiezione in corso, time frame settimanale, è ribassista e ha già raggiunto il suo I° obiettivo di prezzo in area 4,118€. Le quotazioni, però, non riescono a staccarsi da questo livello e a prendere una direzione precisa. Bisogna, quindi, avere pazienza e avere la conferma della ripresa di un movimento direzionale.

Chiusure settimanali superiori a 4,787€ darebbe ottime opportunità ai rialzisti di vedere partire le quotazioni al rialzo. In caso contrario rimane sempre valido lo scenario che vede le quotazioni dirette verso il II° obiettivo di prezzo in area 3,04€, prima, e successivamente verso la massima estensione del ribasso in area 1,96€ (III° obiettivo di prezzo).

Approfondimento

Per la scheda tecnica del titolo Techedge clicca qui.