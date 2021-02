Nel settore dei trasporti c’è un titolo azionario che potrebbe offrire prospettive d’investimento interessanti. ASTM, infatti, per gli analisti che si occupano della società ha un consenso medio Buy, comprare subito, e un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 25% circa.

Se, poi, si passa all’utilizzo di altri indicatori per la valutazione scopriamo che ASTM ha l’EV/EBITDA più basso del settore, mentre per il P/E il titolo è fortemente sopravvalutato.

Ci sono, quindi, indicazioni contrastanti che non sono dirimenti nel tentativo di capire quale potrebbe essere il futuro di questo titolo azionario. Bisogna, quindi, affidarsi all’analisi grafica e previsionale.

Nel settore dei trasporti c’è un titolo azionario che potrebbe offrire prospettive d’investimento interessanti: i livelli chiave secondo l’analisi grafica

ASTM (MIL:AT) ha chiuso la seduta del 9 febbraio a quota 20,42 euro in ribasso del 1,83% rispetto alla seduta precedente.

Dall’ultimo report del nostro Ufficio Studi (In ottica di lungo periodo ASTM potrebbe essere molto interessante) le quotazioni di ASTM sono rimaste invariate, anche in termini di prospettive di crescita.

La proiezione in corso, sia sul mensile che sul settimanale, è rialzista e, sebbene stenti a decollare, rimane in essere con gli obiettivi indicati in figura.

Affinché la proiezione rialzista possa esprime tutte le sue potenzialità, però, è necessario che si assista a una chiusura mensile superiore a 21,32 euro. In questo caso si aprirebbero le porte a un rialzo che potrebbe portare a triplicare i valori delle attuali quotazioni.

C’è, però, un pericolo che potrebbe rendere non opportuno un acquisto immediato. Come si vede dal settimanale, infatti, una chiusura inferiore a 20,26 euro porterebbe a un ribasso di medio periodo che se, sfruttato bene, potrebbe portare a una ghiotta occasione di acquisto.

Il ribasso di lungo termine, infatti, verrebbe meno solo con chiusura mensili inferiori a 17,32 euro.

