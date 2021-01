Si prevede che le scarpe Lidl che hanno fatto impazzire l’Europa non saranno nulla a confronto. Infatti adesso è il momento di Ikea per promuove la sua linea di vestiti.

Immancabilmente bianche. I protagonisti della pubblicità dell’abbigliamento Ikea vestono giacche, felpe e magliette candide che portano un’unica scritta in nero. Per adesso la linea di vestiti che prende il nome “Eferträda” si vende solo in Giappone.

Si prevede che, quando la linea verrà messa in vendita negli altri paesi e online, si tratterà di un’altra corsa all’acquisto. Nel mondo dell’abbigliamento a basso costo la linea Ikea è destinata a vincere su tutti. Ma cosa rende così “imperdibili” i capi a marchio Ikea?

Mobili di design per tutti a basso costo

Il marchio Ikea viene fondato nel 1943 da Ingvar Kamprad a soli 17 anni. Il ragazzo, vissuto in un petroso villaggio in Svezia, vende articoli per la casa e cancelleria come cornici, decorazioni, penne e matite.

Dal genio inventivo di Ingvar nasce un marchio i cui prodotti potevano essere accessibili a tutti. Nel 1951 viene realizzato il primo catalogo di mobili. La caratteristica dei prodotti Ikea era ed è, come si dice sul sito, “la funzionalità e buon design a prezzi bassi”.

Già nel 1963 si apriva il primo negozio Ikea al di fuori della Svezia: a Oslo in Norvegia, per poi arrivare a Stoccolma, in Giappone, Germania, Australia etc. Si può dire che l’Ikea oggi ha conquistato il mondo.

Eferträda parte dal Giappone con felpe, magliette, cappelli, immancabilmente bianchi. Ma non solo, ci sono ombrelli, borracce, t-shirt, portachiavi, asciugamani. L’unica decorazione sul candido bianco è un codice a barre nero seguito da un piccolo marchio giallo/blu Ikea.

Il codice a barre non è casuale. Corrisponde al codice a barre della famosissima libreria Ikea Billy. La riuscita della linea si deve al suo essere minimalista ma al contempo chic. E poi, il costo è davvero molto competitivo.

Presto la linea di abbigliamento Ikea arriverà a essere disponibile online. Ancora non è possibile stabilire quando. Ma nessuno vorrà perdersi la possibilità di indossare una calda felpa Ikea. Ecco i motivi per cui pare che nel mondo dell’abbigliamento a basso costo la linea Ikea è destinata a vincere su tutti.

