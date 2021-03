Quella del 2021 si prospetta come una nuova estate da trascorrere in Italia. La pandemia da Covid 19 potrebbe spingere nuovamente i cittadini europei a trascorrere le prossime vacanze ognuno nella propria terra. Per fortuna l’Italia è uno dei paesi più belli del mondo, ricco di montagne spettacolari e coste meravigliose. La ricchezza dell’Italia è talmente grande che ogni vacanza potrebbe programmarsi in un luogo sconosciuto.

Il mare della Puglia

Nel mare della Puglia ci sono luoghi segreti da scoprire la prossima estate, dei piccoli tesori spesso sconosciuti ai turisti.

Le coste pugliesi sono ricche di grotte dove fare il bagno è un’esperienza unica e travolgente.

Il Salento in particolare per la sua conformazione vanta una costa ricca di piccoli angoli di paradiso.

Tra le grotte più conosciute c’è la Grotta della Poesia a Roca Vecchia in provincia di Lecce. Un posto magico così chiamato perché la sua bellezza aveva spinto moltissimi poeti a dedicargli dei versi. Un luogo da vedere ma di solito molto affollato ed in cui sarebbe vietato fare il bagno.

Altra grotta spettacolare è la Grotta della Zinzulusa a Castro o la Grotta degli Innamorati a Marina di Felloniche.

Ma nel Salento esistono anche dei luoghi meno conosciuti raggiungibili a piedi dove è possibile fare il bagno in un mare caraibico.

Grotta Verde a Marina di Andrano

Tra questi la Grotta Verde a Marina di Andrano in provincia di Lecce.

Facendo una breve discesa lungo la scogliera è visibile l’accesso alla grotta. Un ingresso non troppo largo e comodo ma comunque non esageratamente impervio. Entrando lo spettacolo a cui si assiste è inebriante. La luce del sole che attraversa le fessure createsi nella roccia dona al mare un colore eccezionale e alle pareti della roccia dei riflessi verde cobalto. Un luogo unico dove fare il bagno rappresenta una vera esperienza mistica.

Altra grotta poco conosciuta è la Grotta del Moro di Torre Santa Sabina in provincia di Brindisi. Esternamente si presenta con un cratere nella roccia da cui è visibile il mare. Una volta tuffatisi al suo interno ci si rende conto di essere immersi in un luogo da sogno in cui le luci, il rumore del mare che si infrange sulla roccia danno al visitatore una sensazione paradisiaca.

Nel mare della Puglia ci sono ancora dei luoghi segreti da scoprire la prossima estate.