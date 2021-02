Quali sono i motivi per cui nel lungo periodo IMMSI è un titolo azionario che potrebbe raddoppiare il suo valore?

In un precedente articolo (Opportunità di acquisto per un titolo molto sottovalutato) avevamo evidenziato come il titolo in questione solo per la quotazione di Piaggio sarebbe dovuto valere molto di più. Recentemente c’è stata un’altra notizia che conferma la bontà delle controllate di IMMSI e, quindi, le potenzialità della holding della famiglia Colaninno.

Tra le quaranta controllate della holding IMMSI c’è Intermarine che ha siglato il contratto per lo studio della “riduzione del rischio e definizione del progetto di Unità Cacciamine di Nuova Generazione” per la Marina Militare Italiana. Questo programma porterà alla realizzazione nei prossimi anni di 12 nuove unità della Marina Militare. Ci sono, quindi, i presupposti per sviluppi interessanti che, inevitabilmente, avrebbero ripercussioni positive anche su IMMSI.

Allo stato attuale non ci sono analisti che coprono il titolo.

Nel lungo periodo IMMSI è un titolo azionario che potrebbe raddoppiare il suo valore: le indicazioni dell’analisi grafica

IMMSI (MIL:IMS) ha chiuso la seduta del 23 febbraio a quota 0,4595 euro in ribasso dello 1,61% rispetto alla seduta precedente.

Nell’ultimo report dell’Ufficio Analisi sul titolo IMMSI, scritto quando le quotazioni erano in area 0,334 euro, lanciano il nostro strong buy sul titolo che da quel momento è salito di circa il 40%.

La questione adesso è capire se il rialzo può continuare oppure è già arrivato al capolinea.

Sia sul settimanale che sul mensile la tendenza in corso è rialzista e in entrambi in casi gli obiettivi sono molto interessanti. Nel primo caso le quotazioni potrebbero raddoppiare il loro valore, nel secondo, invece, quale triplicarlo.

Vediamo, quindi, su ciascun time frame quali siano i livelli da monitorare.

Time frame settimanale

Come detto la tendenza in corso è rialzista, ma una chiusura settimanale inferiore a 0,446 euro farebbe accantonare lo scenario rialzista. Va, però, notato che al momento sia il BottomHunter che lo Swing Indicator sono impostati al rialzo.

I rialzisti dovrebbero preoccuparsi nel caso di un segnale di vendita dello Swing Indicator.

Time frame mensile

Anche in questo caso la tendenza in corso è rialzista e la chiusura di febbraio potrebbe dare un’ulteriore spinta. Notiamo, infatti, come sia le quotazioni stiano rompendo al rialzo la resistenza in area 0,4611 euro sia lo Swing Indicator stia dando un segnale di acquisto.

Ovviamente qualora questi due segnali dovessero venire meno allora aumenterebbe le chance dei ribassisti che prenderebbero il sopravvento nel caso di chiusure mensili inferiori a 0,3869 euro.